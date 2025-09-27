運動雲

李哲輝、楊博軒逆轉未果敗給印尼新組合　南韓賽止步4強

▲台灣男雙「李楊配」李哲輝、楊博軒。（圖／VCG）

▲台灣男雙「李楊配」李哲輝、楊博軒。（圖／VCG，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球男雙組合李哲輝、楊博軒在超級500系列南韓公開賽取得突破，昨日以直落2擊退地主選手趙松炫、真誠翊，本季首度闖進4強。「李楊配」今（27）日與印尼新組合阿爾弗蘭、菲克里爭決賽門票，雙方首局就激戰，台灣組合一度逼近到18比19，可惜仍以19比21讓出；次局克服0比7開局，幾度超前比數，最終仍以16比21敗下陣來，止步4強。

李哲輝、楊博軒目前世界排名第13，上一次在超級賽闖進準決賽已是去年9月的台北公開賽，當時還順利封王。楊博軒今年受到手腕傷勢困擾，連帶影響了成績，他與李哲輝此站終於迎來突破，本季首度打進4強。

▲台灣男雙「李楊配」李哲輝、楊博軒。（圖／VCG）

李哲輝、楊博軒今日4強賽交手印尼新組合阿爾弗蘭、菲克里，對手自6月搭檔以來迅速打出佳績，不僅摘下中國公開賽冠軍，也闖進中國大師賽4強。雙方首局形成拉鋸，一路打到10比10，台灣組合以10比11進入技術暫停，下半局繼續緊咬比分，從16比19逼近到18比19，可惜仍以19比21讓出。

進入第2局，李哲輝、楊博軒開局就被打出7比0攻勢，所幸及時調整，逐步逼近比分，追成了10平，技術暫停後更以12比11超前，本場首度領先，可惜隨後發球失誤，沒能守住領先，加上對手幾次對角線強攻得手，落入14比19的不利局面，終場以16比21敗下陣來。

