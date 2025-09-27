戰局緊繃！樂天先抓台鋼保季後？餅總直言「一石二鳥」

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟隊今（27日）帶著全年封王魔術數字M6作客桃園球場，對戰樂天桃猿；同時間，排名第二的統一獅則緊追在後，力拚逆襲上位，年度戰局進入白熱化。

統一獅本季上半季率先封王，不過7月下旬卻連遭打擊，洋投梅賽斯被韓職英雄隊買走，二軍洋投衛蘭德又因退休意願堅決離隊，投手戰力一口氣出現缺口。所幸球團及時補強兩名外籍投手，讓戰局再度回到膠著狀態，持續在下半季保持競爭力。

總教練林岳平今天賽前受訪時強調，團隊戰力的維持與補強，是球隊能站穩腳步的關鍵。「每一支球隊都會遇到低潮，或是一些不可控的因素影響戰局。重點在於，如何讓球隊的停損點停損，保持持平的狀態，等待戰力提升。」

針對目前局勢，林岳平表示，各隊都必須積極搶勝，盡可能累積勝場數，才有機會爭取年度第一。他透露，一開始也不是說「圍剿」兄弟，而是希望樂天加油，大家一起去贏下比賽，讓戰局出現變化，「因為要拿冠軍，就是要拉高勝場數，而不是單純對某一支球隊的勝場。」

台鋼雄鷹洪一中今天賽前指出，樂天桃猿目前策略應是要先抓下自家球隊，藉此保底季後賽。對此，林岳平認為情勢合理，「這是一定的，這叫一石二鳥的想法，必須要先守住季後賽，再力爭最高成績。戰局對每隊來說都一樣，我們不能說誰針對誰，我們上半季先奪冠，也必須想辦法維持高勝場數，去迎接季後賽。」

談到下半季初期一度陷入低潮，林岳平認為關鍵仍在於球團的整體規劃，「少了兩個原本能拚10勝的投手，必須想辦法用團隊戰力彌補。這也是我們今年最大的挑戰，但前線與後線必須一致，互相搭配，球季才能持續打下去。」

統一獅在補強後戰力回升，目前依舊在競爭行列。林岳平也期許球員持續奮戰，把勝場數堆高，為季後賽做好最完整的準備。