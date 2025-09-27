運動雲

好久不見！戴資穎化身暖心大使　親自指導高雄羽球小將

記者游郁香／綜合報導

中華電信持續深耕ESG永續發展，以「永續精彩與戴前行」為號召，今（27）日在中華電信學院高雄所舉辦「i暖心活動」，結合運動與教育雙主題，捐贈羽球、運動帽、毛巾等物資，更提供國小「FunPark童書夢工廠」數位學習平台一年帳號，幫助學童在數位閱讀力與運動力上同步成長。

活動現場邀請永續發展大使、「羽球天后」戴資穎親自指導高雄國小羽球隊，安排「羽球小尖兵友誼交流」與「暖心捐贈儀式」。孩子們在球場揮灑汗水、努力揮拍，隨後也開心領取物資，呈現教育與運動融合的溫馨畫面。戴資穎不僅傳授技巧，更分享成長經驗，勉勵學童勇敢追夢，將羽球精神向下紮根。

▲▼「羽球天后」戴資穎化身暖心大使，親自指導高雄國小羽球隊學童。（圖／中華電信提供）

▲「羽球天后」戴資穎化身暖心大使，親自指導高雄國小羽球隊學童。（圖／中華電信提供）

中華電信董事長簡志誠表示，公司長年投入ESG行動，致力推動「數位平權」與「運動教育」，打造科技、教育、體育的多元共好模式。他強調，透過與政府、學校、運動員攜手合作，能創造更具延續性的公益平台，啟發孩子勇敢築夢。

高雄市副市長羅達生也出席盛讚中華電信對台灣體育的長期支持，肯定企業不僅贊助大型賽事轉播，更深耕校園基層。他感謝此次捐贈數位平台與運動資源，讓孩子在閱讀與運動場域中閃耀光芒，同時強調市府將持續攜手中央與企業推動教育及體育均衡發展。他更直言，戴資穎是高雄的驕傲，更是孩子們最好的榜樣。

