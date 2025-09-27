運動雲

>

李政厚3安猛打！三壘打追平一朗紀錄　卻因記錯出局數鬧烏龍

▲▼巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

巨人韓籍外野手李政厚27日（台灣時間）在主場甲骨文球場對落磯之戰表現火燙，單場4打數敲出3支安打，其中包含三壘打，追平鈴木一朗保持的亞洲球員單季最多三壘打紀錄，助隊以6比3獲勝。不過守備卻發生記錯出局數插曲，8局上奉送對手進壘，所幸投手飆三振未釀成失分。

李政厚此役擔任第7棒中外野手，首打席面對落磯先發馬奎茲（German Márquez），掃出右外野全壘牆直擊的三壘打，本季累積12支，與鈴木一朗2005年締造的單季亞洲球員最多三壘打並列。隨後隊友拉莫斯（Elliot Ramos）轟出中左外野3分砲，李政厚也跑回本壘得分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李政厚6局再補上右外野安打，8局敲出中間安打，全場繳出3安猛打賞，賽季打擊率提升至.264。巨人此役火力全開，首局靠亞達梅斯（Willy Adames）兩分砲先馳得點，2局再由拉莫斯開轟，前兩局就攻下5分，5局艾德里奇（Bryce Eldridge）補上高飛犧牲打再下一城。

先發投手麥克唐納（Trevor McDonald）主投7局僅失3分，送出10次三振奪下勝投，靠曲球與伸卡球壓制對手。

比賽後段，李政厚一度出現小插曲。8局上1出局一壘有人時，他接殺古德曼（Hunter Goodman）的高飛球後誤以為半局結束，將球丟進觀眾席，導致跑者獲得二壘。不過投手佩格羅（Joel Peguero）隨後三振對手，化解危機。

另外，巨人三壘手查普曼（Matt Chapman）此戰也敲出安打，達成大聯盟生涯第1000安里程碑。

關鍵字： 棒球巨人李政厚三壘打紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

申皓瑋腳不適主動放棄競爭獎項：這決定很難開口...

申皓瑋腳不適主動放棄競爭獎項：這決定很難開口...

史上第4人！大谷翔平連3年球衣銷售稱霸　追平貝茲與賈吉

史上第4人！大谷翔平連3年球衣銷售稱霸　追平貝茲與賈吉

杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔

熱門新聞

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

亞錦賽盧孟揚掛帥先發！對中國打線出爐　中華隊拚晉級冠軍戰

史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜　佐佐木朗希飆速161道奇鎖勝

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議　球迷驚呼「這比例怎麼回事」

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野：對方一定很討厭我們的守備！

2亞錦賽兄弟投手盧孟揚掛帥先發對中國

3史上第一人！大谷翔平二度50轟20盜

4決戰天王山！平野祭王牌　樂天拚登頂

5大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議

最新新聞

1佐佐木朗希指叉球「連接補都困難」

2佐佐木朗希3顆指叉三振水手羅利！

3大都會恐斷送季後賽希望

4湖人與瑞迪克續約2年總值13.7億

5洋基火力齊發退金鶯豪取6連勝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

【半個鄉消失】光復被淹成「泥海」 震撼衛星對比照曝！ #花蓮

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

【超感動❤】南橫路斷！部落村民接力運物資彼此打氣

【花蓮堰塞湖空拍】山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366