李政厚3安猛打！三壘打追平一朗紀錄　卻因記錯出局數鬧烏龍

▲巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

巨人韓籍外野手李政厚27日（台灣時間）在主場甲骨文球場對落磯之戰表現火燙，單場4打數敲出3支安打，其中包含三壘打，追平鈴木一朗保持的亞洲球員單季最多三壘打紀錄，助隊以6比3獲勝。不過守備卻發生記錯出局數插曲，8局上奉送對手進壘，所幸投手飆三振未釀成失分。

李政厚此役擔任第7棒中外野手，首打席面對落磯先發馬奎茲（German Márquez），掃出右外野全壘牆直擊的三壘打，本季累積12支，與鈴木一朗2005年締造的單季亞洲球員最多三壘打並列。隨後隊友拉莫斯（Elliot Ramos）轟出中左外野3分砲，李政厚也跑回本壘得分。

李政厚6局再補上右外野安打，8局敲出中間安打，全場繳出3安猛打賞，賽季打擊率提升至.264。巨人此役火力全開，首局靠亞達梅斯（Willy Adames）兩分砲先馳得點，2局再由拉莫斯開轟，前兩局就攻下5分，5局艾德里奇（Bryce Eldridge）補上高飛犧牲打再下一城。

先發投手麥克唐納（Trevor McDonald）主投7局僅失3分，送出10次三振奪下勝投，靠曲球與伸卡球壓制對手。

比賽後段，李政厚一度出現小插曲。8局上1出局一壘有人時，他接殺古德曼（Hunter Goodman）的高飛球後誤以為半局結束，將球丟進觀眾席，導致跑者獲得二壘。不過投手佩格羅（Joel Peguero）隨後三振對手，化解危機。

另外，巨人三壘手查普曼（Matt Chapman）此戰也敲出安打，達成大聯盟生涯第1000安里程碑。