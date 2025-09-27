運動雲

Wing Stars林浠、米妮唱出阿美古調　MINGO韓國古典舞驚豔大巨蛋

▲▼MINGO韓國古典舞蹈驚艷全場。（圖／桂田文創提供）

▲▼Wing Stars心動大巨蛋。（圖／桂田文創提供）

▲▼MINGO韓國古典舞蹈驚艷全場。（圖／桂田文創提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹大巨蛋主場賽事昨（26日）起連續三日以「心動時刻」為主題，桂田文創Wing Stars啦啦隊精心規劃一系列融合傳統與現代的特色演出，從歌唱到舞蹈多層次呈現，讓現場球迷不僅為賽事熱血沸騰，更沉浸於Wing Stars獨特的舞台魅力。

賽前，女孩們首度將台鋼雄鷹年度主題曲《翅膀硬了》搬上北台灣舞台，展現雄鷹勇敢無敵的精神。賽後，由阿美族女孩林浠與米妮合唱流行歌曲並融入傳統古調，渾厚悠遠的歌聲展現深厚文化底蘊，勾起全場共鳴。接著，艾琳、千千、尼莫、芋頭、米妮、米亞、圈圈、玖玖、黃澄澄與筱雯帶來肚皮舞與紗球演出，舞姿熱情奔放，散發異國風情，瞬間炒熱全場氣氛。

▲▼Wing Stars心動大巨蛋。（圖／桂田文創提供）

▲Wing Stars心動大巨蛋。（圖／桂田文創提供）

隨後，芃芃、妡0、NINA、瑈瑈、JC、會晴呈現優雅的孔雀舞，舞姿輕盈宛如孔雀開屏般亮麗綻放。而最受矚目的「韓援」安芝儇與MINGO，再度攜手帶來韓國古典舞蹈，將傳統藝術與現代舞台完美融合，驚艷全場，把氣氛推向最高潮。

首次公開演唱母語歌曲的林浠表示，「這場演唱對我來說不只是一場表演，更是一種與族群深刻的連結。我和米妮反覆練習，不只是唱準，更要唱出感情。希望球迷聽到的不只是旋律，而是其中的溫度與力量——提醒大家，就像歌詞裡說的『不要忘記我們是阿美族的孩子』，無論身在何處，都要記得自己的根與文化。」

安芝儇則透露，今年再登大巨蛋心情與去年大不同。「去年是第一次準備個人表演，真的緊張到手忙腳亂；今年因為有經驗，不再只是焦慮，反而更期待與球迷重逢。」她表示去年是以現代剪裁的韓服搭配K-pop舞蹈，今年則換上傳統韓服，帶來充滿韓國美感的扇子舞。安芝儇強調，韓國古典舞的魅力在於柔和線條與內斂情感，與K-pop的力量感截然不同，「希望透過這樣的舞蹈，讓大家看到韓國文化的另一種風采。」

▲▼MINGO韓國古典舞蹈驚艷全場。（圖／桂田文創提供）

▲▼Wing Stars心動大巨蛋。（圖／桂田文創提供）

▲▼MINGO韓國古典舞蹈驚艷全場。（圖／桂田文創提供）

關鍵字： 台鋼雄鷹WingStars阿美族韓國古典舞精彩演出

