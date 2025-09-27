PCA甩出30轟30二壘安30盜　大聯盟本季30-30人數破歷史新高

▲「PCA」阿姆斯壯達成單季30轟、30盜、30二壘安打。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

芝加哥小熊外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今（27）日在主場面對聖路易紅雀的比賽中轟出本季第30轟，正式加入繼名將索沙（Sammy Sosa）之後，隊史僅有的2位「30轟、30盜」俱樂部成員。

PCA在4局下鎖定米柯拉斯（Miles Mikolas）的曲球，掃出右外野2分砲，不僅是他自16日以來首度開轟，更完成本季最受期待的里程碑。比賽結束後，他特地與撿到這顆紀念球的球迷合影，並回贈簽名球衣、球棒與比賽用球。

PETE CROW-ARMSTRONG IS THE FIRST CUBS PLAYER IN HISTORY TO HAVE 30 HOME RUNS, 30 STEALS & 30 DOUBLES



pic.twitter.com/YSQs1jqJA1 — Cubs Zone (@CubsZone) September 26, 2025

這位球迷透露，這是他相隔30年才再度進場看小熊比賽，PCA笑說：「我很高興能讓這場比賽值得他的到來。」

這發全壘打也讓PCA創造隊史新頁，成為小熊首位單季達成「30轟、30盜、30二壘安打」的球員，放眼大聯盟歷史，這樣的表現也僅出現過55次。

更特別的是，PCA本季與索托（Juan Soto）、卡洛爾（Corbin Carroll）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、林多（Francisco Lindor）、拉米瑞茲（José Ramirez）一同締造單季6人達成「30-30」，成為大聯盟歷史的新高紀錄，過去單季最多為4人達成（僅發生過5次）。