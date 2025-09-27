運動雲

>

PCA甩出30轟30二壘安30盜　大聯盟本季30-30人數破歷史新高

▲▼小熊阿姆斯壯。（圖／路透）

▲「PCA」阿姆斯壯達成單季30轟、30盜、30二壘安打。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

芝加哥小熊外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今（27）日在主場面對聖路易紅雀的比賽中轟出本季第30轟，正式加入繼名將索沙（Sammy Sosa）之後，隊史僅有的2位「30轟、30盜」俱樂部成員。

PCA在4局下鎖定米柯拉斯（Miles Mikolas）的曲球，掃出右外野2分砲，不僅是他自16日以來首度開轟，更完成本季最受期待的里程碑。比賽結束後，他特地與撿到這顆紀念球的球迷合影，並回贈簽名球衣、球棒與比賽用球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位球迷透露，這是他相隔30年才再度進場看小熊比賽，PCA笑說：「我很高興能讓這場比賽值得他的到來。」

這發全壘打也讓PCA創造隊史新頁，成為小熊首位單季達成「30轟、30盜、30二壘安打」的球員，放眼大聯盟歷史，這樣的表現也僅出現過55次。

更特別的是，PCA本季與索托（Juan Soto）、卡洛爾（Corbin Carroll）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、林多（Francisco Lindor）、拉米瑞茲（José Ramirez）一同締造單季6人達成「30-30」，成為大聯盟歷史的新高紀錄，過去單季最多為4人達成（僅發生過5次）。

關鍵字： MLB芝加哥小熊阿姆斯壯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

申皓瑋腳不適主動放棄競爭獎項：這決定很難開口...

申皓瑋腳不適主動放棄競爭獎項：這決定很難開口...

史上第4人！大谷翔平連3年球衣銷售稱霸　追平貝茲與賈吉

史上第4人！大谷翔平連3年球衣銷售稱霸　追平貝茲與賈吉

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

21歲前英超兵工廠小將不幸過世　比賽中意外「撞牆」釀悲劇

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

樂天4比0完封　威能帝放眼週末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

樂天4比0完封　威能帝放眼週末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

味全龍2比0擊退統一獅！鋼龍6局零失分奪本季第11勝

味全龍2比0擊退統一獅！鋼龍6局零失分奪本季第11勝

周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災

熱門新聞

平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

決戰天王山！平野祭王牌：派出最好投手　樂天搶連勝拚登頂

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

申皓瑋腳不適主動放棄競爭獎項：這決定很難開口...

史上第4人！大谷翔平連3年球衣銷售稱霸　追平貝茲與賈吉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野：對方一定很討厭我們的守備！

2決戰天王山！平野祭王牌　樂天拚登頂

3致命保送！中華隊2比3遭日本逆轉

4岳東華帥完就跑？詹子賢：囂張

5申皓瑋腳不適主動放棄競爭獎項

最新新聞

1紅襪睽違4年重返季後賽

2大谷翔平的「肩寬Bug」引發熱議

3亞錦賽兄弟投手盧孟揚掛帥先發對中國

4亞錦賽中華隊19歲張峻瑋飆速155

5PCA甩出30轟30二壘安30盜破紀錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

【半個鄉消失】光復被淹成「泥海」 震撼衛星對比照曝！ #花蓮

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

【超感動❤】南橫路斷！部落村民接力運物資彼此打氣

【花蓮堰塞湖空拍】山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366