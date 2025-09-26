運動雲

申皓瑋腳不適主動放棄競爭獎項：這決定很難開口...

▲富邦悍將申皓瑋。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將申皓瑋。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導 

富邦悍將外野手申皓瑋原本仍有機會角逐年度最佳十人及金手套獎，但因今天未上場守備，確定無緣達成門檻。他在賽後坦言，腳傷仍有影響，為避免明年狀況，決定不勉強硬拚。

根據中華職棒規定，不管是最佳十人或金手套，野手都需要在該守位出賽達應賽場次的三分之二，也就是例行賽120場至少要出賽80場。申皓瑋目前僅72場出賽，即便後續比賽全都以外野手身份出賽，仍無法達到資格。

總教練陳金鋒賽後直言，球隊原本有意協助他拚獎項，但最後仍尊重球員自身狀況，「到最後他自己覺得腳確實沒辦法完成守備，所以才決定不拚。其實有些打擊數補滿了，他自己覺得就好，不需要再硬上場守備。」

陳金鋒強調，健康優先，「既然覺得再拚下去可能會讓傷勢更嚴重，那就讓他休息。」

申皓瑋賽後坦言，確實對無緣角逐獎項有些遺憾，但也認為這是必須承擔的現實，「賽前其實跟教練討論過，昨天上去守備還是覺得不太舒服，跑動會痛，自己也清楚如果硬拚，可能會影響到腳的傷勢。教練有意幫我，但我還是決定不要冒險。」

他說，對自己來說，長遠健康比獎項更重要。「防護員也提醒，這種傷如果拖到明年春訓沒好，會更麻煩，所以還是要把身體顧好。當然，這個決定很難開口，畢竟誰不想拚，但當下還是選擇保護自己。」

申皓瑋今年打擊率0.289、9轟都是隊內前段班，打席數也已達標，卻因左腳阿基里斯腱傷勢影響出賽，確定無緣角逐年度獎項。他說，「其實很感謝鋒哥和教練團一路以來的幫助，也感謝球迷支持，雖然沒能拼到最後，但我會把重心放在休養，希望明年能健康完整出賽，補回今年的遺憾。」

