平野：對手一定很討厭我們的守備！也不知為何岳東華被挑戰

▲江坤宇 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／新北報導

中信兄弟今晚9比2擊退富邦悍將，打線火力齊發之外，守備與投手群的表現同樣功不可沒。總教練平野惠一賽後盛讚岳東華、詹子賢、江坤宇等人的防守，尤其4局下的守備美技守住局面，成為比賽轉折點。同時，他也點名先發投手林暉盛，在只投一休四的狀態下仍投滿5局，值得肯定。

江坤宇此役開局就有美技，平野則認為，今天的守備其實沒有特別華麗，但在關鍵時刻穩穩處理出局數，「這一點很重要，對他能夠守下來很開心。」

他也笑說，有這樣的守備，對手一定覺得很頭痛，「我們球員的防守可以造成攻勢上的傷害，對手看到一定會覺得很討厭。」

至於4局下岳東華在二壘方向倒退追飛球的美技，平野給予高度肯定，「那一球其實非常困難，但他做起來看起來很輕鬆，這一點我給他很高分。」

當時富邦提出挑戰，但最終維持原判，對於對方提出挑戰，平野坦言，其實不知道是挑戰什麼，「可能他們的角度沒有辦法看得很清楚，當然如果那球掉下來，對方可能就追平，比賽走向會完全不同。」

平野進一步補充，岳家兄弟今天在守備上都很有拚勁，幾個判斷和撲接都做得很漂亮。

兄弟本土投手林暉盛迎來本季第3次先發，也是今年首度對戰悍將，以78球完成5局投球任務，只被敲3安，失掉2分，奪本季第2勝。

平野指出，林暉盛投起來的球種看起來比較少，第一輪還可以，但第二輪、第三輪再度面對打者時，要怎麼樣讓對方覺得不好預測，這是需要努力精進的地方。

不過，平野對他此役表現仍十分滿意，「昨天我們牛棚用了不少人，他今天投一休四，能在78球投滿5局，只被敲3安掉2分，這已經非常好了！他真的有很多成長，看到他繳出這樣的投球表現，我很開心。」

