亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

▲亞錦賽中華隊 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

中華隊在亞錦賽四強複賽首戰與日本正面交鋒，雖然開局兩局靠陳敏賜安打建功與吳松勳陽春砲先取得2比0領先，但在5局下遭日本追平，8局下更因投手觸身球保送擠回超前分，最終中華隊在9局上無力反攻，以2比3遭逆轉，吞下本賽會首敗。

中華隊首局就展現企圖心，陳孝允擊出安打上壘，潘俊宇以短打推進，陳敏賜適時安打先馳得點，率隊1比0領先。

2局上，捕手吳松勳轟出左外野陽春全壘打，將比數拉開至2比0。

日本打線在前4局受制於張峻瑋，直到5局下在他退場後才找到突破口。矢野幸耶與水谷祥平連續安打攻占得點圈，添田真海適時安打帶回1分，隨後外野守備失誤加上暴投再送回追平分，日本單局添得2分，雙方戰成2比2。

比賽進入中後段，雙方投手群持續壓制。6局上，中華隊三名打者陳敏賜、高育瑋與楊振裕相繼出局，無功而返；6局下日本雖靠矢野幸耶獲得保送製造攻勢，但隨後打者連續三振，無法突破中華隊投手防線。

7局上，日本換投渕上佳輝登板，台灣打線依舊受制，李亦崴、林雨力與蔡瑋泰三人出局，形成三上三下。7局下，日本雖敲出安打，但未能延續攻勢，依舊未能改寫比分。

8局上，台灣進攻依舊受阻，蔡智榆、陳孝允與潘俊宇連續出局，無法上壘。

比賽進入8局下，日本隊展開反攻。相澤遼介擊出內野滾地出局，隨後富川智也獲得保送，日本換上代跑中川拓紀，並靠盜壘推進形成壘上有人局面。接著佐藤勇基、矢野幸耶相繼保送，壘包迅速擠滿。

▲張峻瑋。（圖／中華棒協提供）

關鍵時刻，水谷祥平遭觸身球保送，硬是擠回1分，日本率先打破僵局，以3比2反超台灣。台灣投手隨後再度更換，由王政浩登板化解危機，讓壘包殘留三名跑者未能回壘，避免傷害繼續擴大。

8局下日本隊展開反攻，楊杰恩失守，保送富川智也，日本隊隨後換代跑中川拓紀，並盜上二壘，接著佐藤勇基、矢野幸耶連續獲得保送，形成滿壘局面。中華隊隨即換上王政浩救援，但面對水谷祥平時投出觸身球，擠回1分讓日本逆轉取得3比2領先；隨後日本再獲保送，不過王政浩及時穩住，讓辻本勇樹擊出滾地出局，熊田任洋揮空三振，僅失1分化解滿壘危機。

9局上，中華隊展開最後反攻，陳敏賜選到四壞保送上壘，並由王騰玉替跑，不過高育瑋隨後擊出雙殺打，直接化解攻勢。接著楊振裕上場打擊未能突破，日本隊也及時換上嘉陽宗一郎關門守成，再見三振，最終中華隊無力反撲，遺憾以2比3敗給日本，複賽首戰吞下敗仗。

中華隊雖在複賽首戰吞敗，但晉級冠軍戰的機會仍在。明天若能擊敗中國，有兩種情境可望前進決賽：其一是晚場日本再度擊退韓國，台灣即可與日本會師冠軍戰；其二則是若日本落敗，台、日、韓將形成三隊同為2勝1敗的局面，屆時需比對戰優質率決定晉級。

若明天不敵中國，中華隊則必須寄望日本擊敗南韓，讓台、韓、中三隊同為1勝2敗，再以對戰優質率分出高下。