運動雲

>

亞錦賽中華隊致命保送2比3遭日本逆轉　複賽首戰吞敗仍握晉級機會

▲亞錦賽中華隊 。（圖／棒協提供）

▲亞錦賽中華隊 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

中華隊在亞錦賽四強複賽首戰與日本正面交鋒，雖然開局兩局靠陳敏賜安打建功與吳松勳陽春砲先取得2比0領先，但在5局下遭日本追平，8局下更因投手觸身球保送擠回超前分，最終中華隊在9局上無力反攻，以2比3遭逆轉，吞下本賽會首敗。

中華隊首局就展現企圖心，陳孝允擊出安打上壘，潘俊宇以短打推進，陳敏賜適時安打先馳得點，率隊1比0領先。 
2局上，捕手吳松勳轟出左外野陽春全壘打，將比數拉開至2比0。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本打線在前4局受制於張峻瑋，直到5局下在他退場後才找到突破口。矢野幸耶與水谷祥平連續安打攻占得點圈，添田真海適時安打帶回1分，隨後外野守備失誤加上暴投再送回追平分，日本單局添得2分，雙方戰成2比2。

比賽進入中後段，雙方投手群持續壓制。6局上，中華隊三名打者陳敏賜、高育瑋與楊振裕相繼出局，無功而返；6局下日本雖靠矢野幸耶獲得保送製造攻勢，但隨後打者連續三振，無法突破中華隊投手防線。

7局上，日本換投渕上佳輝登板，台灣打線依舊受制，李亦崴、林雨力與蔡瑋泰三人出局，形成三上三下。7局下，日本雖敲出安打，但未能延續攻勢，依舊未能改寫比分。

8局上，台灣進攻依舊受阻，蔡智榆、陳孝允與潘俊宇連續出局，無法上壘。

比賽進入8局下，日本隊展開反攻。相澤遼介擊出內野滾地出局，隨後富川智也獲得保送，日本換上代跑中川拓紀，並靠盜壘推進形成壘上有人局面。接著佐藤勇基、矢野幸耶相繼保送，壘包迅速擠滿。

▲▼張峻瑋。（圖／中華棒協提供）

▲張峻瑋。（圖／中華棒協提供）

關鍵時刻，水谷祥平遭觸身球保送，硬是擠回1分，日本率先打破僵局，以3比2反超台灣。台灣投手隨後再度更換，由王政浩登板化解危機，讓壘包殘留三名跑者未能回壘，避免傷害繼續擴大。

8局下日本隊展開反攻，楊杰恩失守，保送富川智也，日本隊隨後換代跑中川拓紀，並盜上二壘，接著佐藤勇基、矢野幸耶連續獲得保送，形成滿壘局面。中華隊隨即換上王政浩救援，但面對水谷祥平時投出觸身球，擠回1分讓日本逆轉取得3比2領先；隨後日本再獲保送，不過王政浩及時穩住，讓辻本勇樹擊出滾地出局，熊田任洋揮空三振，僅失1分化解滿壘危機。

9局上，中華隊展開最後反攻，陳敏賜選到四壞保送上壘，並由王騰玉替跑，不過高育瑋隨後擊出雙殺打，直接化解攻勢。接著楊振裕上場打擊未能突破，日本隊也及時換上嘉陽宗一郎關門守成，再見三振，最終中華隊無力反撲，遺憾以2比3敗給日本，複賽首戰吞下敗仗。

中華隊雖在複賽首戰吞敗，但晉級冠軍戰的機會仍在。明天若能擊敗中國，有兩種情境可望前進決賽：其一是晚場日本再度擊退韓國，台灣即可與日本會師冠軍戰；其二則是若日本落敗，台、日、韓將形成三隊同為2勝1敗的局面，屆時需比對戰優質率決定晉級。

若明天不敵中國，中華隊則必須寄望日本擊敗南韓，讓台、韓、中三隊同為1勝2敗，再以對戰優質率分出高下。

關鍵字： 棒球亞錦賽中華隊日本敗局

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

【沒收撤離通知】母、姊命喪泥流中！他等水退揹母遺體上屋頂

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

2大谷翔平豪語挑戰世界大賽二連霸！

3亞錦賽韓國1.5軍班底驚險贏中國

4大谷慶祝細節被捕捉　球迷驚太帥

5兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

最新新聞

1中華隊觸身球丟分　2比3飲恨日本

2登峰造極明男女冠軍出爐　公益賽吸睛

3高宇杰關鍵期缺陣　林吳盼守護本壘

4巴塞隆納亞馬爾宣布傷癒回歸

5林智勝化身Uniboy！嗨跳獅王點將錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

【慈妹慘遭抬起？】還好邦妮出來救人了XD

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366