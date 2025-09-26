登峰造極明男女冠軍出爐　公益賽傳奇球星對決藝人

▲2025登峰造極籃球公益表演賽名單。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

記者游郁香／綜合報導

2025興富發登峰造極青年籃球賽明（27）日在臺北體育館4樓進入最終日，白天決出大專男女冠軍，晚間5點登場的「登峰造極公益籃球賽」星光熠熠，由「小諸葛」邱大宗執掌的明星白（傳奇球星）迎戰錢薇娟領軍的明星藍（藝人），球迷可一次看盡經典與娛樂的火花。

明星白由資深國手覃素莉掛帥領隊，陣容雲集鄭志龍、黃寶賜、劉孟竹、陳建州等名將；明星藍由錢薇娟一肩扛起，蔡尚樺、潘君侖、楊奇煜、涂善存、黃宏軒等藝人齊聚，兩軍各擁話題看點，公益加持更添溫度。

▲文化大學李恩芯。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

大專女子組形成「文化大學背水一戰」的封后公式。文化今以67比59擊退世新，保住爭冠機會；明天對決4戰全勝、目前唯一不敗的上海交大，只要贏16分即可逆轉登頂。文化第3節打出19比7關鍵波，第4節李恩芯外線點火拉開分差，全場攻下22分4抄截。

上海交大今日則以83比53大勝臺灣師大，完成4連勝。球隊在籃板（43比34）與外線（20投8中）雙優勢碾壓，何堯瑤21分8籃板、馬天雨19分9籃板、趙若含18分10籃板4抄截。臺師葉侑璇拿12分，張聿嵐10分5助攻；江子柔扭傷左踝僅出賽10分鐘。

▲國立體大胡晉豪。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

大專男子組方面，「0秒劇本」終於翻轉。國立體大昨晚惜以1分無緣4強，今對輔大決勝9.1秒再陷平手，林睿軒讀秒抄截長傳邱繼揚快攻絕殺，75比73驚險過關，明日爭第5；輔大連兩天遭逆轉，退居第7名之爭。國體胡晉豪20分、張祐瑋18分，林睿軒雖僅9分但送出致勝抄截。

另一場5至8名次戰，臺灣師大80比79氣走菲律賓聖克萊爾學院，壽星李翊銨延續火燙手感砍22分，末節兩記三分攪動戰局；對手在讀秒階段忘記落後3分選擇上籃，最終以1分飲恨。師大明與國體爭第5，聖克萊爾與輔大拚第7。

首度叩關的深圳大學女籃以72比42收下在臺首勝，擺脫爐主；佛光大學吞第4敗確定名列第6。深圳張楚玉攻下全隊最高19分，總教練李玢慧盼以賽代訓、縮短與強權差距。

明日最受矚目焦點落在「文化能否贏16分摘后」與「明星公益賽」兩主軸：前者考驗文化連兩日高壓下的攻守續航，後者則用球星、藝人與傳奇的跨界對話，為本屆賽會畫下熱血與公益同框的句點。