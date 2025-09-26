▲13戰僅1轟期間打擊率跌至1成95 張肇元談近況與賽季心境。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／台北報導

台鋼雄鷹主力捕手張肇元在例行賽進入尾聲之際，談到自己近期打擊表現時顯得相當平常心；9月份他出賽13場，累積46打數敲出9支安打，打擊率僅0.195，期間僅開轟一次，較前半季火力輸出略顯下滑。不過，張肇元強調，捕手角色以守備優先，他更在乎的是在場上的防守與配球表現。

「我不會特別去想現在狀況怎麼樣，」張肇元直言，雖然近期打擊數據下降，但他並未因此陷入焦慮，而是將重心放在守備基本功；「把守備做好，捕手就是以守備優先啦，有守備才有打擊。」

談到近期長打火力僅開轟1次，他坦言仍在與傷勢共處，調整上以順其自然為主；「接近例行賽尾聲嘛，不會要刻意去做什麼調整，就跟前面做的東西一樣就好。」

截至賽前，張肇元整季交出打擊率0.251、上壘率0.327、長打率0.359，並敲出10支全壘打，已達到自己季前設定；「差不多都達到設定，現在就想說健康打完後面比賽就好。」

身為陣中少數具備長打能力的捕手，張肇元同時扛著配球與進攻雙重壓力，他表示，自己對待比賽的心法相當單純：「配球沒有絕對，守備就是把基本工作做好，把球接好、擋好、阻殺好，其他不用去想太多，先把自己身體顧好，順利打完球季。」

隨著例行賽僅剩9場，台鋼雄鷹正全力拚戰季後賽，張肇元在場上扮演的攻守要角，將是球隊能否一舉突破的重要關鍵。