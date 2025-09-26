運動雲

>

13戰僅1轟期間打擊率跌至1成95　張肇元談近況與賽季心境

▲13戰僅1轟期間打擊率跌至1成95　張肇元談近況與賽季心境。（圖／記者胡冠辰攝）

▲13戰僅1轟期間打擊率跌至1成95　張肇元談近況與賽季心境。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

台鋼雄鷹主力捕手張肇元在例行賽進入尾聲之際，談到自己近期打擊表現時顯得相當平常心；9月份他出賽13場，累積46打數敲出9支安打，打擊率僅0.195，期間僅開轟一次，較前半季火力輸出略顯下滑。不過，張肇元強調，捕手角色以守備優先，他更在乎的是在場上的防守與配球表現。

「我不會特別去想現在狀況怎麼樣，」張肇元直言，雖然近期打擊數據下降，但他並未因此陷入焦慮，而是將重心放在守備基本功；「把守備做好，捕手就是以守備優先啦，有守備才有打擊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到近期長打火力僅開轟1次，他坦言仍在與傷勢共處，調整上以順其自然為主；「接近例行賽尾聲嘛，不會要刻意去做什麼調整，就跟前面做的東西一樣就好。」

截至賽前，張肇元整季交出打擊率0.251、上壘率0.327、長打率0.359，並敲出10支全壘打，已達到自己季前設定；「差不多都達到設定，現在就想說健康打完後面比賽就好。」

身為陣中少數具備長打能力的捕手，張肇元同時扛著配球與進攻雙重壓力，他表示，自己對待比賽的心法相當單純：「配球沒有絕對，守備就是把基本工作做好，把球接好、擋好、阻殺好，其他不用去想太多，先把自己身體顧好，順利打完球季。」

隨著例行賽僅剩9場，台鋼雄鷹正全力拚戰季後賽，張肇元在場上扮演的攻守要角，將是球隊能否一舉突破的重要關鍵。

關鍵字： 台鋼雄鷹樂天桃猿張肇元

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

【二哈94二哈】聽到媽媽呼喚繞來繞去還是找不到人XD

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

亞錦賽中韓大戰！中國7局猛攻追近比分　韓國1.5軍班底8比6險勝

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

2大谷翔平豪語挑戰世界大賽二連霸！

3亞錦賽韓國1.5軍班底驚險贏中國

4大谷慶祝細節被捕捉　球迷驚太帥

5兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

最新新聞

1中華隊觸身球丟分　2比3飲恨日本

2登峰造極明男女冠軍出爐　公益賽吸睛

3高宇杰關鍵期缺陣　林吳盼守護本壘

4巴塞隆納亞馬爾宣布傷癒回歸

5林智勝化身Uniboy！嗨跳獅王點將錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

【慈妹慘遭抬起？】還好邦妮出來救人了XD

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366