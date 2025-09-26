運動雲

>

王柏融迎「北海道阿嬤」來台應援　感謝多年支持：真的很感動

▲王柏融迎「北海道阿嬤」來台應援　感謝多年支持：真的很感動。（圖／記者胡冠辰攝）

▲王柏融迎「北海道阿嬤」來台應援　感謝多年支持：真的很感動。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

台鋼雄鷹今（27日）在臺北大巨蛋主場迎戰樂天桃猿，賽前最受矚目的亮點之一，莫過於來自日本北海道、長年支持「大王」王柏融的「應援阿嬤」小貫和惠女士，首次跨海現身大巨蛋應援；賽前受訪時，王柏融透露自己相當感動，並特別準備了台灣大禮包要致謝這份跨國情誼。

王柏融坦言，對於北海道阿嬤受邀來台，感到非常感謝：「還是要先謝謝球團的用心，有去和北海道那邊聯繫，才有辦法促成這趟來台的旅程，」他指出，阿嬤多年來不僅在北海道支持自己，回到台灣後仍持續關注，這份情誼讓他非常感動。

談到是否準備了禮物，王柏融笑說：「是一個禮包啦，裡面有蠻多東西，就是台灣的伴手禮，」他也希望藉此回饋阿嬤多年來的熱情應援與鼓勵。

回顧過往在日本火腿隊效力的日子，王柏融印象最深刻的是比賽時在場上看到阿嬤在外野揮舞旗幟、展現「台灣魂」的畫面：「當時人在國外打球，能有這樣一個鐵粉在支持你，真的蠻感動的，」他也回憶起阿嬤之前親手寫卡片表達心意，這份真誠讓他一直記在心中。

事實上，早在去年球團就曾發出邀請，但因阿嬤身體狀況不佳而無法成行；王柏融透露：「今年她身體比較健康了，剛好有這個機會，就能夠邀請她來，真的很難得。」

雖然王柏融與阿嬤今天之前還沒有真正面對面見面，但透過信件與卡片，早已建立深厚的連結；最後他也動情表示：「謝謝她一直以來的支持，即使現在回到台灣打球，她還是很關心我，真的很感謝。」

