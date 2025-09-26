「北海道阿嬤」跨海應援王柏融　克服阻礙終於踏上大巨蛋：喜歡他的純真

▲王柏融迎「北海道阿嬤」來台應援 感謝多年支持：真的很感動。（圖／記者胡冠辰攝，下同）



記者胡冠辰／台北報導

台鋼雄鷹今（27日）在臺北大巨蛋主場賽事迎來重量級嘉賓──來自日本北海道、長年力挺「大王」王柏融的「應援阿嬤」小貫和惠；她以熱情、真摯的應援方式在日台球迷圈廣受喜愛，這次首次親臨台灣應援，背後更有一段動人故事。

在啟程來台前，北海道阿嬤得知花蓮因颱風受災，她表示雖然無法親自前往關心災民，但內心仍希望傳達誠意與慰問，展現對台灣的關懷。

其實早在去年，台鋼球團就曾邀請阿嬤來台開球，但因丈夫突發健康狀況而未能成行；她回憶當時的遺憾，最後選擇寄出親手製作的應援道具與信件，仍讓球團慎重對待並公開表達感謝，令她深受感動，今年在丈夫鼓勵下，她終於實現夢想踏上台灣土地。

隨後，北海道阿嬤也回憶起自己與王柏融結緣的契機時笑說，單純是因為喜歡他在球場上那種純真、真誠，全力以赴奔跑的模樣，讓她與先生都深受感動，從此成為死忠支持者；為了表達心意，她開始親手製作各種應援小物，帶著走遍札幌巨蛋及其他球場應援，沒想到，這些畫面逐漸在台灣球迷間流傳，甚至吸引球迷特地到場拍攝「北海道阿嬤」的身影，這份意外的關注讓她倍感驚喜與感恩。

談到丈夫，阿嬤語帶感動的說，因為先生過去曾發生意外，需要長期照護，因此她原本無法放心出國，但先生對她說：「難得有這個機會，這是你長久以來的夢想，為什麼不去呢？就算把我送進設施照顧也沒關係，」這番話讓阿嬤感動不已，讓她「再一次的」愛上了自己的丈夫，也成為她決定來台的重要力量。

此次來台，北海道阿嬤最後也特別感謝一位球迷朋友，協助訂機票、規劃行程，甚至擔任翻譯，讓她能順利完成這趟旅程；她表示：「沒有他的幫忙，我今天就不會坐在這裡。」