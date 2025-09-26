找到了！羅利60轟紀念球插曲　小男孩暖心歸還與本尊見面

▲球迷歸還60轟球給羅利。（圖／翻攝自X／@Mariners，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

西雅圖水手強打捕手羅利（Cal Raleigh）今（26）日在主場迎戰科羅拉多洛磯賽前，與一名接到「60轟紀念球」的小男孩見面，男孩將球歸還本人，羅利則回贈簽名球棒作為答謝。

羅利昨日對洛磯比賽中，一口氣擊出第59、60號全壘打，幫助球隊奪下睽違24年的美聯西區冠軍。就在前一周，他對皇家之戰敲出第55轟，打破洋基傳奇曼托（Mickey Mantle）自1961年保持的單季最多全壘打的左右開弓打者紀錄，隨後更擊出第56轟，追平小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在1997、98年締造的水手隊史單季56轟紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Cal Raleigh hitting 60 while the whole stadium is on their feet chanting MVP could be straight out of a moviepic.twitter.com/29UV56JITI — Big League Digest (@BigLeagueDigest) September 25, 2025

目前美聯單季全壘打紀錄由洋基重砲賈吉（Aaron Judge）於2022年創下的62轟保持，隨著例行賽僅剩4場，羅利能否挑戰紀錄備受矚目，外界也認為，這顆60號紀念球若被拿去拍賣，勢必能拍出天價。

然而，這顆紀念球的溫暖故事打動了眾人，當時撿到球的一名成年男性，主動將球讓給身旁的男孩，這一舉動立刻引來現場觀眾鼓掌，男子也脫帽致意，少年與隨行家人隨後在警衛陪同下離場。

這與去年大谷翔平達成史上首見50轟+50盜時的爭議形成強烈對比，當時紀念球引發粉絲搶奪、甚至走上訴訟，最後在拍賣會以創紀錄的440萬美元成交。

相較之下，這次男孩與其家人選擇直接歸還給羅利，根據球團社群公告，水手隊不僅找到男孩，也找到將球讓出的那位男球迷，2人今日賽前與羅利會面，並從他手中獲得簽名球棒與紀念品，羅利在球棒上還特別寫下：「謝謝你是個好人，也是個很棒的教練。」

球團的分享迅速在網路引發熱議，留言區充滿掌聲：「真正的好男人」、「這是最棒的故事」、「兩位傳奇」、「應該送他們全家季後賽門票」、「這世界需要更多這樣的人」。