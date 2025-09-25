運動雲

看誰要當起爆劑！黃韋盛致勝安MVP：只想把球打到外野

▲岳政華 、黃韋盛 。（圖／中信兄弟提供）

▲黃韋盛 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／新北報導

中信兄弟今晚與富邦悍將鏖戰到延長11局，最終靠著黃韋盛的適時安打，以7比6險勝。黃韋盛賽後獲選單場MVP，他謙虛表示，打擊時只想把球送到外野，並未特別想要安打，能替球隊打回關鍵分數相當幸運。

黃韋盛回憶當下心境說，「至少要把球打到外野，最基本的，沒想說要安打，就是設定好可以出棒的球，把球往外野送，心裡只有想這個。」

此役被安排打第一棒，黃韋盛坦言有給自己目標，希望能上壘帶動打線，「但今天只有上壘兩次，感覺還可以做得更好。」

談到球隊近來戰績與壓力，他直言並不會特別去想，「自己不會去想戰績，還是希望每天都贏球，自然戰績就會爬起來。大家都是這樣，不會想『完蛋又要輸』，就是把自己該做的事情做好，其他交給老天爺。」

10局下守備時，他與投手蔡齊哲處理短打不及，讓悍將形成一三壘，隨後也追平比數。對此黃韋盛難掩遺憾，「滿可惜的，那球短打真的很漂亮，蔡齊哲下丘速度快，有先溝通好點球的話，我會先進壘包，但他傳給我時已經safe了。我就跟他說沒關係，11局剛好輪到我，我也告訴自己一定要把分數打回來。」

兄弟近期主戰捕手高宇杰受傷缺陣，團隊士氣是否受到影響，黃韋盛強調，大家都在同一條船上，都要盡一份心力，「總要有人跳出來，不管有在上場，沒在上場，私底下大家都會聊，看誰要當起爆劑、誰能成為英雄，把關鍵分數打回來。」

他也提到，自己在比賽後段有時還是會有一些恍神、專注度不足的狀況，學長們會不斷提醒該注意的細節，幫助他更快成長。

