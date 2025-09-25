陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

▲陳金鋒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將總教練陳金鋒今天賽前談到林哲瑄角色轉換，以及新人出賽的狀況。他表示，林哲瑄已經確定不再以球員身份上場，目前會先留在一軍擔任助教，協助外野與跑壘訓練。

林哲瑄在球季結束後，確定不會再以球員身份上場，包括下二軍支援季後賽。陳金鋒透露，目前林哲瑄的角色，和林智勝引退後的狀況差不多，「就先留在這邊幫助選手訓練，主要是外野和跑壘的協助工作。」

至於是否會讓年輕球員獲得更多上場機會，陳金鋒直言，其實大家差不多，沒有誰特別少，除了一壘固定是2個（張育成、范國宸）輪替之外，其他上場頻率都滿平均。他隨後開玩笑稱，「比較少出賽，應該就是表現比較不好的。」

悍將例行賽剩下9場，是否還會有新人登上一軍，陳金鋒明言，「目前應該不會」，原因是二軍仍有比賽要打，「現在兩邊球員大多是年輕選手，（二軍）他們進來的時間比較晚，還是要把二軍球季完整打完，準備也會更充足。」

球隊今晚主場迎戰中信兄弟，日籍投手鈴木駿輔掛帥先發，此役投完是否就此關機，陳金鋒表示並未完全確定，「因為我們還有9場比賽，還有一個5連戰，有些投手可能不會再出賽，要是有需要就會再安排，看狀況而定。」