韓國486轟傳奇李大浩今將現身大巨蛋觀戰　古久保健二談昔日印象

▲樂天主帥古久保健二。（圖／記者胡冠辰攝）

▲樂天主帥古久保健二。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

生涯在美、日、韓職一共敲出486轟的韓國傳奇球星李大浩，近日造訪台灣，除創立YouTube頻道拍攝高中棒球訓練模式外，昨（24日）特別前往桃園平鎮高中觀摩，並與打者們交流技術與觀念；今日他將現身台北大巨蛋，觀賞樂天桃猿與台鋼雄鷹之戰。

李大浩職業生涯跨足KBO、NPB以及MLB，累計留下486支全壘打，是亞洲棒壇代表性的強打者之一；此次來台，他的團隊特別鎖定平鎮高中進行拍攝，並詢問投手、打者、捕手的訓練細節與日常安排，展現對台灣基層棒球的濃厚興趣。

對於昔日子弟兵李大浩，現任樂天桃猿總教練古久保健二在賽前也談到兩人過往的交集；他表示，自己在2013、2014年擔任歐力士二軍投捕教練時，就曾近距離觀察過李大浩的能力，「他的手腕很柔軟，控制球棒的能力非常好，在得點圈的時候非常、非常強悍。」

古久保進一步指出，雖然李大浩體格壯碩，但跑動速度意外的快，「他控制球棒的能力很好，也有長打能力，」此外，他也強調李大浩累積了豐富的國際賽經驗，「去過大聯盟，在日本效力歐力士和軟銀時也都留下相當好的成績。」

李大浩此行除展現對台灣高中棒球的高度關心，也將藉由親身觀摩職棒比賽，為頻道內容留下更多素材；他的到訪，對台灣基層及職棒而言，無疑是一場跨國交流的最佳契機。

【海水灌爆玻璃門】強颱樺加沙直撲香港！ 酒店住客被沖倒

﻿

