中華女足總教練合約確定10月底終止　運動部籲足協強化後勤支援

▲中華女足賽前合照、中華女足9號許翊筠。（圖／足協提供）

▲中華女足7月在東亞盃決賽0比2不敵南韓。（圖／足協提供）

記者游郁香／綜合報導

中華女足總教練更換議題持續延燒，運動部今（25）日出面協調，邀請總教練陳曉明與中華足協溝通，雙方達成共識，合約將於10月31日終止，足協並同意支付至12月31日的薪資。運動部同時要求足協檢討並強化後勤與行政支援，避免女足在備戰亞洲盃、世界盃資格賽的關鍵期再次受到干擾。

運動部表示，會議中確認合約依第14條規範至114年10月31日止，雙方同意屆期終止；為保障銜接期，足協將自11月1日至12月31日繼續支付教練薪資。陳曉明也承諾在10月底前協助新任教練銜接，協助國家隊持續培訓。運動部要求足協正視長期存在的後勤不足問題，並儘速提出完整培訓計畫，全力備戰2026亞洲盃會內賽及2027世界盃資格賽。

▲▼左起陳春智、黃正宗、陳亮辰、陳曉明、曾台霖。Gary White回鍋執教。（圖／中華足協提供）

▲中華女足總教練陳曉明（右2）與足協達成共識，合約將於10月31日終止。（資料照／中華足協提供）

在此之前，台灣女子足球員工會已於24日發表聲明，感謝運動部重視並召開會議，但也直言女足長期面臨「資源配置與人事協作」不順暢，導致總教練主動不續約，近期甚至傳出足協未經選訓委員會程序即宣佈代理教練人選。工會批評，這支剛在東亞盃表現亮眼、取得亞洲盃會內賽資格的隊伍，卻陷入空轉兩個月才展開短暫集訓，甚至連集訓通知公文都是在最後一刻才發出，凸顯行政效率低落。

工會強調，距離2026亞洲盃開幕已僅剩160天，留給球隊與新教練磨合的時間極其有限。他們呼籲運動部與國訓中心應設立專案小組，嚴格把關後勤與教練遴派，避免珍貴的政府資源再被低效使用，並盼相關單位能正視球員焦慮，提出最有利於台灣女足長遠發展的方案。

關鍵字： 女足中華女足陳曉明足球協會亞洲盃世界盃

