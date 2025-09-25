運動雲

沒有緊張的餘裕！佐佐木朗希大聯盟初救援　三上三下獲全隊掌聲

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇23歲日籍投手佐佐木朗希，25日於客場對戰亞利桑那響尾蛇的比賽中，迎來傷癒後的大聯盟復出；這次不同於以往，他在第7局以救援身分登板，完成個人大聯盟首度中繼出場，投1局無安打無失分，表現亮眼，並獲得隊友掌聲迎接。

當時道奇3比1領先，先發投手史奈爾（Blake Snell）完成6局投球任務後退場，佐佐木在第7局登板；這是他自5月9日以來，再次站上大聯盟投手丘。

他在第7局道奇進攻時就開始投球練習，準備好後登場，「因為情況來得相當突然，比想像中還要急，所以根本沒有緊張的餘裕；而且我提早就已經準備好，肩膀熱開了就直接上場，所以切換心情算是非常順利。」

雖然是與過往不同的出場方式，但他迅速展現壓制力，首名打者麥肯（James McCann），他用拿手的指叉球解決對手，接著再以直球讓塔瓦（Tim Tawa）站著不動遭到三振，最後則以揮空三振解決巴爾加斯（Ildemaro Vargas），順利完成三上三下。

賽後佐佐木表示：「我希望能積極攻擊好球帶，今天指叉球狀況不太好，這部分對賽季很重要，我會一邊修正一邊調整，不過直球若能像今天一樣果斷決勝，就很好。」

結束投球後，佐佐木昂首走回休息區；總教練羅伯斯（Dave Roberts）、大谷翔平等隊友紛紛以掌聲迎接，他與羅伯斯握手，並在背上受到鼓勵拍打，對此佐佐木笑著說：「首先那是個重要的局面，能守下來我覺得很好，也很開心。」

佐佐木本季以新人之姿進入開幕先發輪值，累計出賽8場，繳出1勝1敗、防禦率4.72的成績。然而，他在5月13日因「右肩撞擊症候群」被列入傷兵名單，長期休養；經過復健與訓練，他直言：「不是說變得更強，而是逐漸能像以前一樣，沒有疼痛，能完成自己想要的動作。」

他原先在小聯盟以先發身分進行復健登板，但由於球隊救援投手群不穩，而先發人手充足，球團決定將他調整為後援角色，以備戰季後賽。

這次復出僅隔上一次小聯盟登板一天，他談到：「狀況上應該是沒問題，不過身體感覺的差異，以及間隔拉長或縮短時，表現可能會不同，遇到這些變化時如何應對，這點很重要。」

隨著道奇救援投手群吃緊，佐佐木進入季後賽名單的可能性大幅提升。他最後表示：「在小聯盟投過兩次，今天在大聯盟實際投了一次，結果都不錯，這部分我能很正面地看待，接下來剩下的比賽，只要能好好準備。」

