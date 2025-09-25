運動雲

>

賈吉雙響砲、弗萊德19勝到手　洋基痛宰白襪追上藍鳥爭奪美東龍頭

▲賈吉夯第42轟、貝林傑延長賽關鍵安打　洋基豪取7連勝氣勢如虹。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉夯第42轟、貝林傑延長賽關鍵安打　洋基豪取7連勝氣勢如虹。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）再度締造歷史。台灣時間9月25日，他在主場對戰芝加哥白襪的比賽中上演單場雙響砲，繳出本季第50與第51支全壘打，幫助條紋軍以8比1大勝；這一役不僅讓洋基戰績追平藍鳥，並列美聯東區第一，也讓賈吉成為大聯盟史上第4位四度締造單季50轟的球員。

賈吉本場比賽在第2局首開紀錄，掃出三分砲，擊球初速高達106.9英里，球飛行392英尺落入中外野牛棚；第8局他再補上一發陽春砲，寫下生涯第46場單場雙響，追平「棒球之神」曼托（Mickey Mantle），並列隊史第2多，第一名是貝比魯斯（Babe Ruth）的68場。

此役結束後，賈吉生涯累積365轟，位居洋基隊史第4，僅次於貝比魯斯（659轟）、曼托（536轟）與蓋瑞格（Lou Gehrig，493轟）。

洋基本戰以壓倒性勝利收場，在稍早紅襪擊敗藍鳥的助攻下，戰績來到90勝68敗，與藍鳥並列美聯東區龍頭；不過藍鳥仍握有對戰優勢，就在前一晚，洋基才剛以香檳慶祝近9年來第8度挺進季後賽，如今又藉由賈吉火力，將分區冠軍戰況推向白熱化。

賈吉本季已是生涯第4度單季轟破50支全壘打，追上貝比魯斯（1920、1921、1927、1928）、麥奎爾（Mark McGwire，1996-1999）以及索薩（Sammy Sosa，1998-2001），成為大聯盟史上僅有的4人之一；更值得一提的是，賈吉與貝比魯斯也是唯2能連續兩年擊出50轟的洋基球員。

洋基此役除了賈吉外，葛斯密特（Paul Goldschmidt）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也在第3局貢獻打點，王牌投手弗萊德（Max Fried）則繳出7局優質先發，收下本季第19勝，暫居全大聯盟之最。

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

大谷翔平遭敵隊討禮物　賽中對話曝光「能拿到就好了…」

大谷翔平遭敵隊討禮物　賽中對話曝光「能拿到就好了…」

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

大谷翔平「陰影區域」數據出爐　打者佔便宜、投手吃虧

大谷翔平「陰影區域」數據出爐　打者佔便宜、投手吃虧

【母愛爆發】寶寶險跌落床下！媽神反應抓住救回

熱門新聞

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

洋基隊長賈吉完成4度單季50轟　與貝比魯斯並列傳奇

洋基賈吉締造歷史　單季第34次故意保送追平美聯紀錄

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

2台灣預賽超狂！數據各項第一將遇日本

3日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

4洋基隊長賈吉完成4度單季50轟

5賈吉單季第34次故意保送平美聯紀錄

最新新聞

1庫明加缺席巴特勒召集的迷你訓練營

2鄧愷威本季不再先發登板！2季46K寫紀錄

3賈吉雙響砲率隊8比1大勝白襪

4費城人單場8轟締造隊史紀錄

5道奇牛棚有救了？佐佐木朗希重返大聯盟

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【堰塞湖再溢流！】警消急喊「往上跑」 居民狂奔逃命

【花蓮堰塞湖】遭沖毀「馬太鞍橋」最新FPV空拍慘況曝

【母愛爆發】寶寶險跌落床下！媽神反應抓住救回

【弟弟不要怕！】屏東消防直奔光復災區 成功搶救出32條人命

【6歲女童找到了】被泥沙埋全身！搜救隊破屋救出
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366