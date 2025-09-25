賈吉雙響砲、弗萊德19勝到手　洋基痛宰白襪追上藍鳥爭奪美東龍頭

▲賈吉夯第42轟、貝林傑延長賽關鍵安打 洋基豪取7連勝氣勢如虹。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）再度締造歷史。台灣時間9月25日，他在主場對戰芝加哥白襪的比賽中上演單場雙響砲，繳出本季第50與第51支全壘打，幫助條紋軍以8比1大勝；這一役不僅讓洋基戰績追平藍鳥，並列美聯東區第一，也讓賈吉成為大聯盟史上第4位四度締造單季50轟的球員。

賈吉本場比賽在第2局首開紀錄，掃出三分砲，擊球初速高達106.9英里，球飛行392英尺落入中外野牛棚；第8局他再補上一發陽春砲，寫下生涯第46場單場雙響，追平「棒球之神」曼托（Mickey Mantle），並列隊史第2多，第一名是貝比魯斯（Babe Ruth）的68場。

此役結束後，賈吉生涯累積365轟，位居洋基隊史第4，僅次於貝比魯斯（659轟）、曼托（536轟）與蓋瑞格（Lou Gehrig，493轟）。

洋基本戰以壓倒性勝利收場，在稍早紅襪擊敗藍鳥的助攻下，戰績來到90勝68敗，與藍鳥並列美聯東區龍頭；不過藍鳥仍握有對戰優勢，就在前一晚，洋基才剛以香檳慶祝近9年來第8度挺進季後賽，如今又藉由賈吉火力，將分區冠軍戰況推向白熱化。

賈吉本季已是生涯第4度單季轟破50支全壘打，追上貝比魯斯（1920、1921、1927、1928）、麥奎爾（Mark McGwire，1996-1999）以及索薩（Sammy Sosa，1998-2001），成為大聯盟史上僅有的4人之一；更值得一提的是，賈吉與貝比魯斯也是唯2能連續兩年擊出50轟的洋基球員。

So, anyone got a name for this battery? #RepBX pic.twitter.com/SBCTx6beDc — New York Yankees (@Yankees) September 25, 2025

洋基此役除了賈吉外，葛斯密特（Paul Goldschmidt）與奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也在第3局貢獻打點，王牌投手弗萊德（Max Fried）則繳出7局優質先發，收下本季第19勝，暫居全大聯盟之最。