超暖互動！Kobe女兒場邊呼喚他　大谷翔平微笑揮手

Shohei Ohtani waves to Vanessa, Bianka and Capri Bryant at last night’s Dodgers game ???? pic.twitter.com/AmprYq3dTH — Kobe Bryant Stories & Motivation (@kobehighlight) September 20, 2025

記者游郁香／綜合報導

已故湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant），日前帶著兩個年幼女兒比安卡（Bianka，8歲）與卡普里（Capri，6歲），前往觀賞洛杉磯道奇對舊金山巨人的比賽。她一襲亮眼的道奇藍大衣成為全場焦點，母女3人在場邊也收穫滿滿驚喜，得到大谷翔平等球星的揮手致意。

▲大谷翔平聽到Kobe女兒呼喚自己，微笑揮手致意。（圖／路透）

凡妮莎本季多次進場支持道奇，包括與大女兒娜塔莉亞（Natalia Bryant）一同觀戰，以及與鮮少露面的妹妹結伴；她們也沒有錯過「科比布萊恩人偶之夜」，當晚全家人一同受道奇致敬，比安卡更首次站上投手丘開球，賽後一家人於球場留下珍貴合影。

幾天前，凡妮莎又帶著兩個女兒比安卡、卡普里到道奇主場，她們與湖人傳奇、同時也是道奇股東之一的魔術強森（Magic Johnson）一同入座。

在大谷準備上場時，兩個孩子對他呼喚著「Shohei」，今年晉升為人父的大谷隨即熱情向她們揮手，比安卡露出燦爛笑容，其他幾位道奇球星弗里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）也都向布萊恩一家致意。

▲▼已故湖人傳奇布萊恩的遺孀凡妮莎帶著女兒去道奇主場觀戰。（圖／翻攝自IG）