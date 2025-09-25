運動雲

大谷翔平「陰影區域」數據出爐　打者佔便宜、投手吃虧

▲▼道奇大谷翔平。（圖／路透）

▲道奇大谷翔平。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

隨著2026年大聯盟將全面導入「機器人主審」制度，《Baseball America》在最新報導中揭示了2025年賽季「陰影區域（Shadow Zone）」判定數據，點出了誰在現行的人工判決中吃盡苦頭，又有哪些人因而獲益；焦點人物大谷翔平，同時以打者與投手身份上榜，數據呈現出截然不同的面貌。

所謂「陰影區域」，是由Statcast系統定義的好球帶邊緣範圍。它包含好球帶內側再延伸一顆球，以及外側再延伸一顆球的距離；簡單來說，就是最容易引發爭議的「邊角球」地帶。

在比賽中，若打者沒有揮棒而是選擇站著看球，卻被主審判定為好球，這就稱為「見逃（錯過）好球」，因此，陰影區域的判定直接影響打者與投手的表現。

2025年賽季中，針對至少見過100顆陰影區域球的打者，數據顯示巨人弗洛雷斯（Wilmer Flores）最為不幸，高達55.2％的見逃球被判為好球；道奇的金河成也有52.38％，這代表他們明明沒有揮棒，但大量邊角球被判成好球，對打擊表現極為不利。

反觀選球能力優秀的遊騎兵席格（Corey Seager），其見逃好球率僅 26.82％。數據也顯示，大谷翔平作為打者僅35.23％的邊角球被判為好球，顯著低於MLB平均的 42～43％，可說是相對「幸運」的一方。

在投手方面，情況與打者相反。數據顯示，從巨人轉戰大都會的羅傑斯（Tyler Rogers）最受判決照顧，其陰影區域的見逃好球率高達 57.51％；意思是，他的邊角球多半會被主審判成好球，對投球表現幫助巨大。

相對國民隊的薩拉查（Eduardo Salazar）則是最吃虧的投手，見逃好球率僅30％；至於大谷翔平，作為投手時僅37.68％的邊角球能獲得好球判決，顯示他在投手端反而「不佔便宜」。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

