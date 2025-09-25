亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

▲亞錦賽中華隊 。（圖／棒協提供）



第31屆亞洲棒球錦標賽在中國平潭開打，預賽3天賽事於24日晚間告一段落，中華隊以3戰全勝、全數提前扣倒對手的強勢姿態，鎖定分組第一晉級複賽。值得一提的是，台灣打線火力全開，4轟位居第一，3戰合計灌進35分，投手群則締造完美零失分紀錄，僅被敲出5支安打。

中華隊本屆以業餘球員為班底，並搭配6位職棒球員陳睦衡、張峻瑋、林盛恩以及高偉強、李致霖、盧孟揚。首戰對巴勒斯坦，台灣火力全開以14：0提前結束比賽；第二戰強碰韓國職棒1.5軍級陣容，陳敏賜在關鍵時刻敲出再見全壘打，最終10：0再度扣倒；第三戰雖已確定分組第一，但打線持續大爆發，單場炸裂3發全壘打，11：0完封香港，三戰全數以「提前結束」收場。

根據大會數據，中華隊打擊成績三場比賽累積：

●團隊打擊率高達 .407（91打數37安打），僅次於日本，名列第二。

●團隊上壘率 .545、長打率 .681、OPS 1.226，同樣位居前段班。

●打線合計擊出4支全壘打，為各隊最多。

●團隊12次盜壘成功，高居所有參賽隊伍之首，且成功率100%。

投手群則展現驚人壓制力：

●團隊防禦率 0.00，為唯一零失分球隊。

●僅被擊出 5支安打、被打擊率僅 .077，同樣為所有隊伍最佳。

●投手群送出 30次三振，排名第一。

●WHIP（每局被上壘率）僅 0.48，遠勝其他球隊。

中華隊在攻守兩端皆有亮眼表現，尤其是「零失分、全勝提前扣倒」的壓制力，充分展現冠軍爭奪者的氣勢。

接下來中華隊將在26日晚間6點30分迎來複賽首戰，屆時是以客隊身份出賽，對手是同樣以分組全勝晉級的勁敵日本隊。

日本預賽同樣3場全勝且全數提前結束比賽，打線更是豪取48分，投手群僅失3分，被敲15安。台日雙強在複賽正面交鋒，勢必是本屆亞錦賽最受矚目的焦點戰役。

