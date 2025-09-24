運動雲

>

大谷例行賽不再登板！看似疲憊但撐完6局　牛棚砸鍋羅伯斯很痛苦

▲▼道奇大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（24）日二刀流先發對戰亞利桑那響尾蛇，主投6局用91球，僅被敲5支安打、送出8K、無失分，但後續牛棚砸鍋，無緣勝投，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚大谷表現，直言他既使疲憊仍苦撐完6局，展現出極佳奮戰精神，也透露大谷例行賽的投球任務已結束。

賽後羅伯斯提到，大谷這場比賽是自手術復出後首次投滿6局：「第6局他看起來很疲憊，那局之前他還參與跑壘，可以看得出來他喘著氣、正在調整呼吸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然體力消耗明顯，羅伯斯仍稱讚他拚戰到底：「他毫無保留地投完了6局，這對我們球隊來說是一大進展，翔平真的非常出色！真的非常出色！」

此外，羅伯斯也明確表示：「這場比賽將是他例行賽最後一次登板，他接下來也不會進牛棚，也就是說，不會以後援待命。」此舉顯示，球隊將大谷完整保留至季後賽首輪使用。

另外，在比賽第3局，大谷曾遭擊球打中左手腕，對此羅伯斯也回應：「當時球打到手腕的瞬間我真的很擔心，不過後來確認是打在靠近手掌的部位而不是直接擊中關節，這算是最好的結果了。」

談到比賽最後因牛棚砸鍋輸球，羅伯斯語帶失落：「這真的很艱難。」他交叉雙臂說：「翔平投得那麼好，球隊也有4比0的領先優勢，所以我本來安排高壓情境專用投手上場封鎖對方，結果沒成功，那局變成了整場的關鍵局面，輸掉這種比賽真的很痛苦，而且我們現在正是在絕對、必須要贏球的階段。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

「我們不能看不起自己...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發聲

「我們不能看不起自己...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發聲

163公里火球！大谷翔平本季最長6局8K無失分　生涯百場術後首QS

163公里火球！大谷翔平本季最長6局8K無失分　生涯百場術後首QS

陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分 直呼學長們功勞大

陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分 直呼學長們功勞大

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

【雨夜驚魂】媽媽騎車載10歲兒！ 自撞分隔島人車噴飛

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎積分歸零！英名球評致敬

2日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

3快訊／中華隊7局10比0扣倒韓國隊

4只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業

5職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

最新新聞

1新明國中A桃園盃十連霸

2孫易磊今抹消登錄　古林睿煬續留一軍

3羅伯斯最後手段「克蕭後援」登板

4史考特10次救援失敗　羅伯斯點出問題

5輸澳洲80分　U16中華女籃仍奪分組第2

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

【泥水狂灌】花蓮全聯員工腰深水中自救！受困2樓倉庫待援

【輸血2萬c.c.搶救】成功嶺新兵最新傷勢曝！　「1/3臉消失」腦卡極細碎片

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況

【最後一發釀禍】成功嶺新兵打靶「半臉沒了」 軍方排除機械問題
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366