大谷例行賽不再登板！看似疲憊但撐完6局　牛棚砸鍋羅伯斯很痛苦

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（24）日二刀流先發對戰亞利桑那響尾蛇，主投6局用91球，僅被敲5支安打、送出8K、無失分，但後續牛棚砸鍋，無緣勝投，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚大谷表現，直言他既使疲憊仍苦撐完6局，展現出極佳奮戰精神，也透露大谷例行賽的投球任務已結束。

賽後羅伯斯提到，大谷這場比賽是自手術復出後首次投滿6局：「第6局他看起來很疲憊，那局之前他還參與跑壘，可以看得出來他喘著氣、正在調整呼吸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然體力消耗明顯，羅伯斯仍稱讚他拚戰到底：「他毫無保留地投完了6局，這對我們球隊來說是一大進展，翔平真的非常出色！真的非常出色！」

此外，羅伯斯也明確表示：「這場比賽將是他例行賽最後一次登板，他接下來也不會進牛棚，也就是說，不會以後援待命。」此舉顯示，球隊將大谷完整保留至季後賽首輪使用。

另外，在比賽第3局，大谷曾遭擊球打中左手腕，對此羅伯斯也回應：「當時球打到手腕的瞬間我真的很擔心，不過後來確認是打在靠近手掌的部位而不是直接擊中關節，這算是最好的結果了。」

談到比賽最後因牛棚砸鍋輸球，羅伯斯語帶失落：「這真的很艱難。」他交叉雙臂說：「翔平投得那麼好，球隊也有4比0的領先優勢，所以我本來安排高壓情境專用投手上場封鎖對方，結果沒成功，那局變成了整場的關鍵局面，輸掉這種比賽真的很痛苦，而且我們現在正是在絕對、必須要贏球的階段。」