163公里火球！大谷翔平本季最長6局8K無失分　生涯百場術後首QS

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇24日（台灣時間）作客響尾蛇，大谷翔平例行賽最終迎來大聯盟生涯第100場登板，主投6局飆8K，局數、球數創本季新高，完成投手復出後首次優質先發(QS)。

大谷翔平登板，1局下演出三上三下，包含用曲球三振卡羅爾（Corbin Carroll），2局下也連飆2K，再製造滾地球出局。3局下面對湯瑪斯（Alek Thomas）擊出的強襲球砸中左手，所幸無大礙，打者以內野安打上壘，但大谷不受影響，隨後連續3K展現壓制力。

4局下大谷先遭馬堤（Ketel Marte）敲出安打，隨後對卡羅爾飆出本場最快162.8公里速球奪三振，再三振莫雷諾（Gabriel Moreno），並讓亞歷山大（Blaze Alexander）擊出滾地球，再度凍結壘上跑者。5局下1出局後被湯瑪斯敲安，但隨即製造雙殺化解危機。

大谷首局打擊時擊出二壘滾地球。道奇2局上由赫南德茲（Teoscar Hernández）轟出陽春砲先馳得點。大谷翔平第二打席在3局上敲出內野飛球，第三打席與弗里曼（Freddie Freeman）都選到保送上壘，兩出局後赫南德茲掃出本季第1支三壘安打，幫助道奇擴大至3比0，大谷也跑回單季第142分，持續堆高紀錄。

按照賽前計畫，大谷邁向第6局，本季最長局數，雖被敲出2支安打，仍順利脫困。他主投6局，被敲5安，送出8次三振，用了91球，其中63顆好球，局數與球數都創本季新高。

這場比賽被認為是大谷例行賽最後一次登板。賽前總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾表示：「如果一切順利，目標是6局。」最終大谷也如預期，完成復出後最長的6局好投。