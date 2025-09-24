響尾蛇教頭樂見「ABS」上路　以網球為例：會讓比賽更刺激

▲羅布洛樂見「ABS」上路。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

亞利桑那響尾蛇總教練羅布洛（Torey Lovullo）今（24）日在主場迎戰洛杉磯道奇，賽前接受媒體採訪，對於大聯盟正式宣布自2026年球季起導入「自動好壞球挑戰系統（ABS）」表示歡迎，並認為這將為比賽帶來嶄新體驗。

談及此制度將於2026年實施，羅布洛直言支持：「我認為這是一件好事，非常好，球員們真正想要的，就是正確的判決，裁判們當然也都盡心盡力，他們不是故意出錯，但這幾年比賽節奏改變太大，球速變得驚人，出錯是正常的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著說：「如果能找出更接近完美的判決方式，這就是前進，大聯盟一直走在時代尖端，我常說，14年前引進即時重播時也是如此，現在我們無法想像沒有重播的比賽，所以我認為這次的改革也會一樣逐漸被接受，讓比賽更乾淨、更自然，如果科技能幫助判決正確，球員一定會支持，我個人也是。」

當被問到球員對制度的看法時，羅布洛坦言：「我最近待在球員休息室的時間不多，加上球隊正在打系列賽，也還沒有機會和大家細聊這件事。」不過他補充說：「我會持續觀察他們的反應，雖然還不清楚他們怎麼想，但我猜應該跟我差不多。」

針對制度實施細節，特別是「投手是否也能提出挑戰」的問題，羅布洛說：「目前還在制定具體流程，所以答案還不能確定，我們春訓時有稍微試用過，當時我感覺投手對判決更容易情緒波動；相比之下，捕手與打者對好球帶的認知比較準確。」

他接著說：「所以我認為初期應該會先開放給捕手挑戰，但未來會視情況調整，目標是找出最合適的實行方式，最重要的，還是確保判決的正確性。」

被問及這樣的制度是否會讓比賽更具觀賞性時，羅布洛以網球做出比喻：「春訓試用時就覺得很有趣，讓我想到美網的場面，『那球到底有沒有壓在線上』，那種緊張刺激感，我想這會為球迷帶來全新的觀賞體驗，我們當時也會專注去看重播判決，每一次都很精彩，這是前所未有的樂趣，就像我現在看美網比賽，還是會很興奮一樣。」