大聯盟2026年正式導入「ABS」系統！　球員傾向挑戰制

▲大聯盟2026年正式導入ABS系統。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國職棒大聯盟今（24）日正式宣布，將自2026年球季起全面啟用自動好壞球挑戰系統（ABS），以減少裁判判決中出現的人為誤判。

此系統已獲得大聯盟聯合競賽委員會通過，該委員會由球團、球員與裁判代表組成，負責審議所有重大規則更動。根據新制，儘管主審未來不再擁有好壞球的最終裁決權，但仍將繼續擔任場上裁判，負責其他判決。

新制度允許打者、投手、捕手在對裁判判決有疑義時，以敲擊頭盔或帽子的方式提出挑戰。一旦提出挑戰，將即時透過「鷹眼系統」於球場大螢幕及電視轉播中呈現畫面重播，顯示該球實際位置與打者好球帶的對比，據此確認或推翻主審的原判。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在官方聲明中指出，這項系統是經過多年小聯盟測試與球迷回饋後，最終與球員協商下決定的實施方式：「在整個過程中，我們一直努力尋找對球員可接受的方案，球員明確表示，他們傾向挑戰制，而非完全自動判球，這也是我們今天所宣布制度的主要依據。」

事實上，ABS系統早在今年春訓期間進行測試，根據大聯盟統計，春訓中約有2.6%的投球遭到挑戰：投手團隊挑戰成功率為54.4%；打者成功率為50%；捕手則高達56%。雖然球員工會部分成員反對ABS，但該制度仍由由6位球團代表、4位球員與1名裁判組成的委員會以多數通過。

每場比賽中，各隊可提出2次挑戰，若挑戰成功則保留次數，若比賽進入延長賽，則會另行補發挑戰次數，大聯盟強調，這項制度僅會對比賽造成短暫中斷，整體節奏將不受太大影響。

ABS挑戰制成為繼「投球計時器」、「加大壘包」、「限制牽制」等改革措施後，大聯盟推動現代化比賽的另一重大里程碑。