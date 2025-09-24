亞錦賽預賽終戰！獅隊六輪新秀高偉強國際賽首秀　對決香港隊郭靖

▲高偉強。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

亞錦賽24日晚間預賽最後一戰，中華隊將對上香港隊，由統一獅第六輪新秀高偉強先發。中華隊目前2連勝，已經確定晉級複賽，此戰將作為超級循環賽台日大戰前的調整。

中華隊首戰以14比0在7局提前擊敗巴勒斯坦；23日第二戰則靠著陳敏賜在7局下轟出另類再見全壘打，以10比0再度提前結束比賽，擊敗以韓職1.5軍為主體的韓國隊。預賽最後一戰的對手將是香港隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

香港隊對台灣並不陌生，教練團中有3位台灣教練，分別是前統一獅總教練「小飛俠」呂文生、前紐西蘭國家隊總教練葉明煌，以及前La New熊球員周森毅。

26歲的高偉強加盟統一獅被視為「高齡菜鳥」，獅隊總教練林岳平日前受訪時表示，他直接向國家隊報到，藉由國際賽磨練勝負心境，「打職業賽就是需要這種心境。」這將是高偉強首次登上國際賽舞台。

香港隊預計派出郭靖先發，他從少棒到成棒國家隊的資歷完整，曾參加兩屆亞運，這也是他第4次出戰亞錦賽。陣中主力打者溫子賢自2011年U12世界盃起便累積國際賽經驗，曾赴日就讀高中，也來台就讀文化大學，去年參加中職選秀但未獲青睞，不過今年春訓曾到統一獅隨隊春訓。