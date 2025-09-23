爭冠關鍵期派孫易磊先發　新庄揭理由：就是想看可能性

▲新庄剛志在主場最終戰後談到孫易磊（右），強調安排先發是為了讓他累積經驗，並點名古林睿煬一同成長。 。（圖／悍創運動行銷提供）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿隊本季進入最後衝刺階段，監督新庄剛志在主場最終戰後受訪，特別談到年輕投手孫易磊與古林睿煬。雖然兩人在關鍵比賽中未能繳出完美表現，但新庄強調，這樣的舞台對他們來說都是寶貴經驗，將有助於未來的成長。

新庄在賽後受訪時指出，讓孫易磊先發的決定，來自於他在二軍的好表現，「就是想看他的可能性。他之前在二軍投得很好，所以我判斷可以試試看。讓他站上這樣的舞台，就是一種經驗。」

他進一步表示，「無論是今天的孫易磊，還是古林睿煬，這些都會成為成長的養分。最重要的是能否控制心態。既然已經有過一次經驗，下一次登板就能以不一樣的心情去面對。」

新庄剛志強調，即使是育成選手、二軍球員，也都有機會站上舞台，「我會仔細看練習與比賽態度，哪怕教練問我為什麼要拉上某人，我也會說『放心，他會表現』。我會直接給他機會，如果沒把握住，可能就要脫下球衣了。但我一定會給機會。」

他表示，以前是邊培養邊取勝，現在是取勝同時培養，「讓年輕人直接上壓力大的場面，這樣其他舞台就更能放鬆。這是我的執教重點。」

至於宮西達成900場出賽里程碑，新庄剛志也給予肯定，「一開始是梨田監督讓他初登板，接著栗山監督一路信任他，累積到300、400、500、600、700場。很厲害吧。然後輪到我，讓他達到800、900場。1000、2000場都想看。只能說非常了不起，他能投這麼多場，真的不簡單。」

面對剩下的比賽與季後賽，而對手軟銀也在苦戰，新庄笑說，「有壓力吧，居然4連敗？我們也不順。這到底是要多刺激。我們只能贏下去，讓整個局勢更熱。搞不好小久保監督也在盤算。」

新庄剛志同時強調，還是想以冠軍身分進入季後賽，「如果是第2名進去，氣勢會下滑。但無論如何，我們都會為了球迷挑戰日本一。」