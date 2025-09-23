運動雲

>

爭冠關鍵期派孫易磊先發　新庄揭理由：就是想看可能性

▲▼ 日本北海道火腿，「台灣至寶」孫易磊今轉支配下火速上一軍，父母出席記者會 。（圖／悍創運動行銷提供）

▲新庄剛志在主場最終戰後談到孫易磊（右），強調安排先發是為了讓他累積經驗，並點名古林睿煬一同成長。 。（圖／悍創運動行銷提供）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿隊本季進入最後衝刺階段，監督新庄剛志在主場最終戰後受訪，特別談到年輕投手孫易磊與古林睿煬。雖然兩人在關鍵比賽中未能繳出完美表現，但新庄強調，這樣的舞台對他們來說都是寶貴經驗，將有助於未來的成長。

新庄在賽後受訪時指出，讓孫易磊先發的決定，來自於他在二軍的好表現，「就是想看他的可能性。他之前在二軍投得很好，所以我判斷可以試試看。讓他站上這樣的舞台，就是一種經驗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步表示，「無論是今天的孫易磊，還是古林睿煬，這些都會成為成長的養分。最重要的是能否控制心態。既然已經有過一次經驗，下一次登板就能以不一樣的心情去面對。」

新庄剛志強調，即使是育成選手、二軍球員，也都有機會站上舞台，「我會仔細看練習與比賽態度，哪怕教練問我為什麼要拉上某人，我也會說『放心，他會表現』。我會直接給他機會，如果沒把握住，可能就要脫下球衣了。但我一定會給機會。」

他表示，以前是邊培養邊取勝，現在是取勝同時培養，「讓年輕人直接上壓力大的場面，這樣其他舞台就更能放鬆。這是我的執教重點。」

至於宮西達成900場出賽里程碑，新庄剛志也給予肯定，「一開始是梨田監督讓他初登板，接著栗山監督一路信任他，累積到300、400、500、600、700場。很厲害吧。然後輪到我，讓他達到800、900場。1000、2000場都想看。只能說非常了不起，他能投這麼多場，真的不簡單。」

面對剩下的比賽與季後賽，而對手軟銀也在苦戰，新庄笑說，「有壓力吧，居然4連敗？我們也不順。這到底是要多刺激。我們只能贏下去，讓整個局勢更熱。搞不好小久保監督也在盤算。」

新庄剛志同時強調，還是想以冠軍身分進入季後賽，「如果是第2名進去，氣勢會下滑。但無論如何，我們都會為了球迷挑戰日本一。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

「大谷還在笑呢」羅伯斯揭「無安打退場」原因　談季後賽用法

「大谷還在笑呢」羅伯斯揭「無安打退場」原因　談季後賽用法

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

3台將同場亮相！孫易磊丟分吞敗、古林挨轟　宋家豪無失分

3台將同場亮相！孫易磊丟分吞敗、古林挨轟　宋家豪無失分

才簽15億合約！火箭主控恐整季報銷　杜蘭特爭冠夢蒙陰影

才簽15億合約！火箭主控恐整季報銷　杜蘭特爭冠夢蒙陰影

【溪橋全斷】花蓮堰塞湖壩頂溢流　沖斷溪橋空拍畫面曝

熱門新聞

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

讀者回應

﻿

熱門新聞

1職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

212強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

3快訊／中華隊7局10比0扣倒韓國隊

4美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手充滿不確定性

5鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

最新新聞

1陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分

2庫薩斯轉戰洋基　胡瓏貿：記得來看比賽

3大谷官方MVP模擬投票壓倒性領先

4旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速

513勝到手！魔神樂談風勢影響

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【輸血2萬c.c.搶救】成功嶺新兵最新傷勢曝！　「1/3臉消失」腦卡極細碎片

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

【最後一發釀禍】成功嶺新兵打靶「半臉沒了」 軍方排除機械問題

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366