運動雲

>

古林睿煬遭淺村榮斗砲轟　古久保健二談關鍵「薪水不一樣！」

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者楊舒帆／台北報導

日職日本火腿23日在主場迎戰樂天金鷲，派出台灣投手孫易磊先發，僅投2局就挨轟失3分退場，隨後古林睿煬後援登板也遭到資深強打淺村榮斗轟出全壘打，火腿終場以0：7遭完封。聽聞古林睿煬遭到34歲淺村榮斗砲轟，古久保苦笑道，「畢竟他是2000安、年薪6億日圓的好手」

孫易磊首局與黑川史陽纏鬥11球，最後被擊出2分砲，僅撐2局用56球，投出3次三振，被敲3安打（含1轟）、送出2次保送，失掉3分責失，防禦率上升至5.11。台灣另一名投手古林睿煬在8局登板，續投時被淺村榮斗轟出2分砲。古林本場中繼2局共用39球，最快球速153公里，被敲3安包含1轟，失2分，投出1次三振、1次保送，賽後防禦率升至3.62。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天桃猿日籍總教練古久保健二在賽前受訪時，坦言沒有實際觀看孫易磊投球，只看到比數結果，就直覺反應：「他會換掉的原因是不是因為控球不穩定。」纏鬥到11球已經適應投球節奏，若有很慢的曲球，可能有機會壓制。他也分析，孫易磊在二軍防禦率僅1.76，但升上一軍後差距明顯，「一軍打者的技術跟二軍完全不一樣，再加上現在火腿、軟銀正在爭洋聯冠軍，多少會有些壓力存在。」

受訪前，古林睿煬剛被淺村榮斗轟出全壘打，古久保得知後先是驚訝張嘴，隨即笑著表示：「畢竟淺村榮斗是打了2000支安打的選手，還有薪水不一樣，6億！」還用手比出零錢的手勢。他隨後補充道：「不管是台灣、日本的一、二軍都有差距，尤其是打者比較明顯。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

「大谷還在笑呢」羅伯斯揭「無安打退場」原因　談季後賽用法

「大谷還在笑呢」羅伯斯揭「無安打退場」原因　談季後賽用法

3台將同場亮相！孫易磊丟分吞敗、古林挨轟　宋家豪無失分

3台將同場亮相！孫易磊丟分吞敗、古林挨轟　宋家豪無失分

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

才簽15億合約！火箭主控恐整季報銷　杜蘭特爭冠夢蒙陰影

才簽15億合約！火箭主控恐整季報銷　杜蘭特爭冠夢蒙陰影

亞錦賽台韓投手新星對決！陳睦衡尬金鍾雲　韓職18人助鎮提防4番

亞錦賽台韓投手新星對決！陳睦衡尬金鍾雲　韓職18人助鎮提防4番

【好有愛❤】阿嬤路邊跌倒無力起身...2女學生上前攙扶超暖心

熱門新聞

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

「大谷還在笑呢」羅伯斯揭「無安打退場」原因　談季後賽用法

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

2職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

3美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手充滿不確定性

4鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

5「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

最新新聞

1快訊／中華隊7局10比0扣倒韓國隊

2鄭宗哲回顧本季圓夢時刻：不可思議

3新庄剛志主場最終戰發聲：我們沒有放棄！

4桃猿二輪新秀許賀捷驚喜先發

5海神新賽季奇兵　李偉誠點名吳曉謹

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

SJ小分隊L.S.S.登大巨蛋開球　利特暖喊：悍將藍和我們一樣

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

飛韓過海關時隨身行李遺失　啦啦隊女孩分享慘痛經驗

粉絲把iPhone 17丟上台 周興哲：他一定很有錢XD

【不省人事】早餐店驚見客人「睡死叫不醒」！超正女警現身輕拍

汐止女吃早餐「睡死叫不醒」！超正女警現身叫人

【變天了】#樺加沙颱風 暴風圈進入恆春！狂風暴雨猛灌

【還敢皮R！】騎士無視颱風大浪！硬闖下秒路被海水淹沒...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366