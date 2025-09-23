古林睿煬遭淺村榮斗砲轟　古久保健二談關鍵「薪水不一樣！」

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者楊舒帆／台北報導

日職日本火腿23日在主場迎戰樂天金鷲，派出台灣投手孫易磊先發，僅投2局就挨轟失3分退場，隨後古林睿煬後援登板也遭到資深強打淺村榮斗轟出全壘打，火腿終場以0：7遭完封。聽聞古林睿煬遭到34歲淺村榮斗砲轟，古久保苦笑道，「畢竟他是2000安、年薪6億日圓的好手」

孫易磊首局與黑川史陽纏鬥11球，最後被擊出2分砲，僅撐2局用56球，投出3次三振，被敲3安打（含1轟）、送出2次保送，失掉3分責失，防禦率上升至5.11。台灣另一名投手古林睿煬在8局登板，續投時被淺村榮斗轟出2分砲。古林本場中繼2局共用39球，最快球速153公里，被敲3安包含1轟，失2分，投出1次三振、1次保送，賽後防禦率升至3.62。

樂天桃猿日籍總教練古久保健二在賽前受訪時，坦言沒有實際觀看孫易磊投球，只看到比數結果，就直覺反應：「他會換掉的原因是不是因為控球不穩定。」纏鬥到11球已經適應投球節奏，若有很慢的曲球，可能有機會壓制。他也分析，孫易磊在二軍防禦率僅1.76，但升上一軍後差距明顯，「一軍打者的技術跟二軍完全不一樣，再加上現在火腿、軟銀正在爭洋聯冠軍，多少會有些壓力存在。」

受訪前，古林睿煬剛被淺村榮斗轟出全壘打，古久保得知後先是驚訝張嘴，隨即笑著表示：「畢竟淺村榮斗是打了2000支安打的選手，還有薪水不一樣，6億！」還用手比出零錢的手勢。他隨後補充道：「不管是台灣、日本的一、二軍都有差距，尤其是打者比較明顯。」