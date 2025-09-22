「魔笛女神」鄭熙靜下場打籃球　自評5分喊話想體驗棒球應援

▲魔笛女神鄭熙靜參加新聞盃籃球賽。（圖／翻攝自IG）

文／中央社

在韓國職棒因為「魔笛神曲」舞蹈爆紅的啦啦隊鄭熙靜，今年加入TPBL新竹攻城獅應援團，今天她受球團之邀出席新聞盃籃球賽，完成生涯下場打球初體驗，給自己打了5分。

現年23歲的鄭熙靜，擔任韓國職棒KT巫師隊的啦啦隊，靠著一首三振時的「魔笛舞曲」在網路上爆紅，今年台灣職業籃球大聯盟（TPBL）攻城獅，更重金邀請鄭熙靜來台擔任籃球啦啦隊。

鄭熙靜今天受球團之邀，參加新聞盃籃球錦標賽的表演賽，儘管上場時間不多，但仍體驗到籃球樂趣。

鄭熙靜接受媒體聯訪時表示，「這是我第一次參加這樣的活動，和媒體一起打球的感覺非常有趣，希望我明年如果還能來的話，可以多打一些時間。」

她笑說：「平常在韓國除了練舞以外，基本沒有什麼運動，大概就是做一些皮拉提斯。」

首度來台的鄭熙靜，雖然已經出席過商業活動，但對於台灣仍舊相當陌生，她提到：「在台灣還有很多事情想要嘗試，也有很多食物想要吃吃看。」

儘管今年受攻城獅邀請擔任籃球啦啦隊，但鄭熙靜似乎也明白職棒啦啦隊在台灣受歡迎的程度，讓她笑說：「希望有機會我也可以加入棒球啦啦隊，感受一下不一樣的氛圍。」