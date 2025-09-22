▲龍迷集合！味全龍9/28再啟公益捐血 熱血免費看球兼拿大獎。（圖／味全龍提供）



記者胡冠辰／綜合報導

台灣血液安全庫存今年多次出現部分血型亮紅燈情況，為協助提供穩定的醫療用血，味全龍職業棒球隊持續以「拚勁」號召球迷捐血救人，繼上月募集54,000c.c.熱血後，本月28日將集結味全公司、德克士炸雞、96自轉車等企業夥伴，在天母棒球場外廣場擴大舉辦第二波公益捐血，前200人將可攜伴在當日免費觀賽，並可兌換炸雞券及保久乳等補給品。

味全龍2019年成軍以來，秉持復出推手魏應充的公益理念，持續朝公益標竿邁進，除推動骨髓幹細胞捐贈建檔、球場環保教育回收站，也連續多年推動「公益捐血」，期待引領球迷「看球不忘行善」。

今年第二波捐血活動更擴大號召味全公司、德克士炸雞及96自轉車等企業夥伴響應。當日前兩百名捐血者，除可獲味全龍當日主場門票兩張與德克士餐飲兌換券乙張(限一般門市兌換)，前40名捐血500c.c.的熱血英雄，更能加碼獲得96自轉車提供的鴨舌帽或防曬袖套。

不僅如此，味全龍與在地友好的天母商圈、知名網紅「爆肝護士」合作推出加碼抽獎活動，鼓勵球迷、市民朋友們捐血行善，凡捐血250c.c.可獲得兩次抽獎機會，捐500c.c.則可獲得三次抽獎機會，共500餘張「天母商圈」商品兌換券，期待讓每一位參與的人都能收穫滿滿驚喜。

活動當天在現場舉辦「味全沃鄉挺農好食集」活動的味全公司，也特別為捐血民眾提供專屬補給品，前兩百名捐血人，到沃鄉好食集服務台出示捐血良心回電卡並加入味全官方LINE會員，即可兌換「萬丹保久乳」兩瓶、「挺農好扇」乙把。完成市集指定任務還可領取市集活動禮包。

味全龍球團希望透過這項活動，號召更多球迷一起關心社會需求，9月28日10:30-17:30歡迎熱血民眾一起到天母棒球場入口廣場捐血做公益。