桃園盃／東園國小7分驚奇大逆轉　威廉波特冠軍經驗啟發學弟逐夢

▲北市東園少棒鍾尚軒。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

桃園盃少棒決賽22日上演驚天大逆轉，北市東園國小在最後兩局灌進7分，最終以12比11險勝仁善國小。東園國小剛奪下威廉波特世界少棒冠軍，教練團除了強調比賽態度，也希望替這批學弟描繪夢想藍圖，把國外「快樂打球」的氛圍帶回台灣。

東園投手在開局遭遇亂流，一度陷入0比7落後。不過2局下由蔡和亞、鍾尚軒、張睿宸安打帶動，攻下4分；3局下再添1分，追成5比7。4局上再遭仁善中心打線狙擊，比分被拉開到5比11。5局下東園展開反攻，李文凱、林承宏、蔡和亞、陳冠廷接連安打，追回3分。

比賽高潮出現在6局下，第9棒郭予恩敲出安打掀起反攻，隨後仁善在滿壘時投出觸身球保送，送回1分。關鍵時刻鍾尚軒掃出清壘三壘安打，一棒進帳3分，幫助東園以戲劇性方式完成再見逆轉勝。教練鄭敬樺表示：「對方投手有點亂流，觸身球不斷。最後一棒鍾尚軒清壘安打，加上外野手判斷失誤，運氣也站在我們這邊。這樣一口氣追回4分非常罕見。少棒就是要全力以赴到最後，雖然贏球，但我們還有很多地方需要進步。」

威廉波特是世界少棒殿堂，東園國小睽違29年再度奪冠，為台灣少棒注入希望。鄭敬樺說：「上屆世界冠軍帶給學弟們一個夢想，學長回來後和小朋友分享在國外打球的快樂氛圍，讓孩子們非常嚮往。台灣體制多以成績為導向，國外雖然也重視成績，但比賽場內外都有快樂與交流的成分，這是我們希望球員能學習的地方。」

敲出再見安打的鍾尚軒賽後直言：「能打出再見安打很開心，很羨慕學長，也希望未來能去打威廉波特。」他的父親是曾效力興農牛二軍、目前投入基層棒球的周柏翰。鍾尚軒坦言，一度因練球太累而想放棄，但看到學長在威廉波特發光，再度燃起企圖心。「這次桃園盃打擊進步很多，能幫助球隊逆轉勝，也讓我更有信心。」