羅伯斯滿意！佐佐木朗希3A中繼通過測試　將升大聯盟最快25日登板

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

佐佐木朗希今（22）日代表道奇3A出戰水手3A，於第6局登板中繼，僅用8球解決3名打者，順利完成三上三下。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示「表現非常出色」，並宣布他將升上大聯盟，最快可於25日登板。

佐佐木因右肩夾擠症候群自5月進入傷兵名單，近期陸續進行復健賽事，本場為他在3A的第2場中繼登板，他在6局登板面對3名打者，靠2個內野滾地球與1次指叉球三振收尾，最快球速達157.6公里（97.9英里）。

羅伯斯賽後透露：「朗希的表現非常出色，球的狀況也很好，他預定將飛往亞利桑那與我們會合，雖然在周四（台灣時間25日）之前無法登板，但他已完成爭取機會所需的所有準備。」

關於今後的安排，羅伯斯補充：「我們仍在為爭冠而戰，這會是他本季第3次牛棚出賽，但若在大聯盟則會是首次，是否列入當日的登錄名單，將依比賽當天的情況來判斷。」

佐佐木也對自己的表現表示滿意：「能夠三上三下解決3名打者，我認為是很好的表現。」他也談到對中繼工作的適應，並指出這是自己職業生涯幾乎沒有中2日登板的經驗：「久到我記不得是什麼時候了。」

雖然身體沒有太大不適，但他也坦言中繼與先發訓練強度不同：「上次只投了1局，所以身體並沒有太大緊繃感，與先發不同，中繼投手必須隨時準備每天上場的可能性，因此訓練的強度沒辦法太高，也難以完成大量訓練，這就是其中的差異。」

在小聯盟完成2場中繼登板，佐佐木即將重返大聯盟，他表示：「中繼的經驗如果越多，當然會越熟悉、越容易上手，小聯盟比賽已經結束，上面（大聯盟）每場也都不能輸，這些都不是我能控制的，我認為這2場是很好的調整機會，接下來只要注意健康，持續準備就好。」

