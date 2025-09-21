運動雲

洪一中點讚王博玄聰明跑壘　後勁收第13勝並列勝投榜首

▲▼ 中職後勁。（圖／記者李毓康攝）

▲後勁。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹21日作客台北大巨蛋，靠著王牌洋投後勁的優質先發，以4比2擊敗富邦悍將，後勁收下本季第13勝，與樂天桃猿威能帝並列勝投榜首，持續展現王牌身手。

台鋼此役在進攻端把握關鍵，第7局上王博玄敲安後，下一棒吳念庭擊出三壘界外飛球，富邦三壘手王念好雖接殺成功，但第二動作未及時回傳，王博玄敏銳判斷後果斷衝上二壘，隨後魔鷹再補上安打帶有打點，攻下保險分，幫助球隊鎖定勝局。

總教練洪一中點名此役細節是勝負關鍵，「博玄那次是聰明的跑壘，一開始對方接到，他有動一下，看到球掉就直接衝，是選手自己的判斷很好。」他也坦言，本季對戰富邦時雙方得分通常都不多，「比分接近時，細節能否做好特別重要。」

此戰後勁主投6局僅失1分，被擊出4支安打，送出1次三振、沒有保送，再次繳出優質先發。賽後他說：「很高興球隊和自己都有機會爭取更好成績，也謝謝上帝給予我們機會贏球。不管是個人或球隊，我們都朝更好的方向繼續前進，希望衝擊我們的目標。」

唯一的失分出現在2局下，范國宸敲出陽春砲，這不僅是後勁本季被擊出的第4轟，也讓范國宸締造個人單季第13轟新高。對此，後勁說：「他似乎有設定好球路，那球不算是投得不好，只是被對方抓到而已。」得知范國宸過去12轟12勝，但此戰破功，他笑說，「那可以接受。」

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹富邦悍將王牌投手勝利

