「左手重砲」林俊易奪中國名人賽亞軍　不敵翁泓陽錯過本季首冠

▲「左手重砲」林俊易挺進本周中國名人賽男單決賽。（圖／資料照，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣「左手重砲」林俊易昨晚力退世界排名第2的丹麥名將安東森，挺進超級750系列中國名人賽男單決賽，今（21）日與中國選手翁泓陽爭冠，兩局都出現下半局大量失分的狀況，最終以11比21、15比21落敗，收穫一座亞軍。

林俊易今年曾闖進奧爾良名人賽、瑞士公開賽及新加坡公開賽4強，其中在奧爾良名人賽更晉級冠軍戰，最終拿下亞軍。林俊易本周在中國名人賽一路過關斬將，先後擊敗李梓嘉、克里斯蒂以及李詩灃等強敵，昨晚更以直落2扳倒世界第2的丹麥名將安東森，將雙方交手紀錄改寫為2勝3敗，生涯首次挺進750等級決賽。

林俊易今日下午對決中國好手翁泓陽，力拚個人今年首冠。雙方過去5次交手，林俊易以1勝4敗落居下風，雙方開賽就頻頻多拍來回，林俊易上半局就兩度挑戰成功，從5比8落後追到8比8，可惜9平後連丟2分，以9比11進入技術暫停。

林俊易下半局連續失分，陷入9比13、4分落後，在翁泓陽手感持續加溫之下，分差被越拉越開，林俊易以11比21讓出首局。

進入次局，林俊易在3比6後奮力追趕，將比數扳成8比8，再以10比9超前，並以11比9進入技術暫停。暫停過後，儘管對手體力出現下滑跡象，但林俊易幾次失誤送分，反倒被超前比數，最終以15比21連丟2局落敗，本站以亞軍作收。