運動雲

>

「左手重砲」林俊易奪中國名人賽亞軍　不敵翁泓陽錯過本季首冠

▲台北羽球公開賽，林俊易。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲「左手重砲」林俊易挺進本周中國名人賽男單決賽。（圖／資料照，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣「左手重砲」林俊易昨晚力退世界排名第2的丹麥名將安東森，挺進超級750系列中國名人賽男單決賽，今（21）日與中國選手翁泓陽爭冠，兩局都出現下半局大量失分的狀況，最終以11比21、15比21落敗，收穫一座亞軍。

林俊易今年曾闖進奧爾良名人賽、瑞士公開賽及新加坡公開賽4強，其中在奧爾良名人賽更晉級冠軍戰，最終拿下亞軍。林俊易本周在中國名人賽一路過關斬將，先後擊敗李梓嘉、克里斯蒂以及李詩灃等強敵，昨晚更以直落2扳倒世界第2的丹麥名將安東森，將雙方交手紀錄改寫為2勝3敗，生涯首次挺進750等級決賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林俊易今日下午對決中國好手翁泓陽，力拚個人今年首冠。雙方過去5次交手，林俊易以1勝4敗落居下風，雙方開賽就頻頻多拍來回，林俊易上半局就兩度挑戰成功，從5比8落後追到8比8，可惜9平後連丟2分，以9比11進入技術暫停。

▲台北羽球公開賽，林俊易、戚又仁。（圖／台北羽球公開賽提供）

林俊易下半局連續失分，陷入9比13、4分落後，在翁泓陽手感持續加溫之下，分差被越拉越開，林俊易以11比21讓出首局。

進入次局，林俊易在3比6後奮力追趕，將比數扳成8比8，再以10比9超前，並以11比9進入技術暫停。暫停過後，儘管對手體力出現下滑跡象，但林俊易幾次失誤送分，反倒被超前比數，最終以15比21連丟2局落敗，本站以亞軍作收。

關鍵字： BWF羽球中國名人賽林俊易

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

鄧愷威3局6K！大谷翔平掃53轟　道奇逆轉勝巨人分區封王M3

鄧愷威3局6K！大谷翔平掃53轟　道奇逆轉勝巨人分區封王M3

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

日媒關注「WBC右腕」鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

日媒關注「WBC右腕」鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

大谷翔平輕鬆轟走160公里速球！　球迷：他的反方向擊球是藝術

大谷翔平輕鬆轟走160公里速球！　球迷：他的反方向擊球是藝術

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

瘦子送女兒上學「哭爆」 第一天就後悔：是不是太早

熱門新聞

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

鄧愷威3局6K！大谷翔平掃53轟　道奇逆轉勝巨人分區封王M3

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注

2鄧愷威再次三振大谷翔平

3道奇逆轉巨人分區封王M3

4美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車

5響尾蛇敗給費城人　道奇鎖定季後賽

最新新聞

1拿林哲瑄球棒開轟不可思議　陳真淚崩

2魔鷹歸隊首次猛打秀台鋼4比2獲勝

3林哲瑄9局退場球迷歡送　陳真開轟爆哭擁抱催淚瞬間

4台灣女將霸榜溜冰世錦賽馬拉松前4

5李冠儀轟划船協會黑箱操作　運動部回應

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

躲不掉的潑水慶祝！羅戈飆10K率中信險勝統一　賽後成「落湯雞」

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

威能帝連13場優質先發！　古久保讚：全年守護我們

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

李洋首度公開打籃球　自評60分：被慫恿投三分都沒進

蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD

【怕爆貓貓】打疫苗腳腳狂抖 抱緊心愛的豬豬太可愛了

【被收回的LINE還是能讀】果粉一招破解：叫Siri唸出對方收回的訊息

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

【哇～塞哇塞】上車舞爆紅楓葉姐姐「你們要的三振舞來囉」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366