康佛托回憶曾與克蕭對決　近7戰2轟打擊率0.348手感火燙

▲▼道奇康佛托。（圖／路透）

▲康佛托9月打擊手感回溫。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇外野手康佛托（Michael Conforto）近期火力甦醒，今（21）日於主場對舊金山巨人之戰擔任先發第8棒、左外野手，繳出單場3安猛打賞、1分打點、1得分，助隊以7比5逆轉奪勝，豪取4連勝，並將國聯西區封王魔術數字減至3，最快有望在23日正式封王。

康佛托今年長時間徘徊在1成打擊率，直到本月14日靠著單場3安回升至2成打擊率門檻，結束長達148天的低潮期，此後連帶展開反彈，本戰4局下更在2比4落後時敲出追趕氣勢的賽季第12轟陽春砲，帶動打線士氣，最終逆轉取勝。

康佛托近期7戰繳出打擊率0.348、貢獻2轟、6打點，9月整體打擊率高達0.310，狀態明顯回溫，為季後賽備戰注入即戰力。

賽後受訪時，康佛托對自己的狀態頗感滿意：「我現在的狀況非常好，能將球擊向左中間外野是很好的訊號，另外我也能把外角的變速球拉到左邊，擊出平飛球，這也是個很棒的感覺，每當我有這種擊球感覺，就知道自己正在找到節奏。」

▲▼道奇康佛托。（圖／路透）

談到近日宣布季末退休的隊友克蕭（Clayton Kershaw），康佛托也透露自己年輕時曾從這位222勝的傳奇左投手中擊出安打，他動容回憶：「我記得非常清楚，那顆球打到邊線，看著它飛過去我感到非常激動。」

他補充道：「克蕭是位傳奇，能看見他帶著樂趣投入訓練與每日例行工作，對我這樣年輕球員來說是種巨大激勵，那打席對我來說是無法忘懷的瞬間，如今能夠親眼見證他輝煌生涯的最終階段，我真的感到無比幸福。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇康佛托

