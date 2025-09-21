大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

▲大谷翔平面對時速99.9英里的速球，反方向掃出左外野全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇巨星大谷翔平21日在主場迎戰舊金山巨人，以「第一棒、指定打擊」先發，第4打席敲出本季第53轟，追上費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber），並列國聯全壘打王。他的強勁一擊幫助球隊以7比5逆轉獲勝，而這發全壘打的擊球內容也讓外界驚呼連連。

6局道奇以5比4領先時，大谷面對巨人右投佩格羅（Joel Peguero）一顆外角高達99.9英里（約160.7公里）的快速球，完全沒有被球威壓制，反而完美鎖定擊出左外野全壘打。這球擊球初速達107.4英里（約172.8公里），飛行距離403英尺（約122.8公尺）。投完球的佩格羅立即低下頭，露出一副「已經放棄」的反應。

▲日本球迷直呼「真正的怪物」，盛讚大谷的超凡打擊能力。（圖／達志影像／美聯社）

大谷這一轟，讓他在國聯全壘打榜上正式追平舒瓦伯，從一度落後4轟，到如今強勢追上。根據MLB官網記者蘭斯（Sarah Langs）的統計，這顆99.9英里的快速球，是大谷生涯敲出全壘打中球速排名第3快的球。

日本球迷在網路上熱議，紛紛表示難以置信，「大谷先生好像隨便就打全壘打，但對方球速可是100英里啊」、「100英里的球還能打到左中間這種距離，完全不合常理」、「100英里外角高的球能反方向轟出去，這才是真正的怪物」、「為什麼能把高角度100英里的速球推向反方向？太可怕了」、「能打100英里，也能投100英里，這選手真的太不可思議」。