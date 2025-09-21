美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

▲鄧愷威對道奇先發3局，僅被敲1安卻因控球不穩提前退場。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

舊金山巨人21日在洛杉磯以5比7不敵道奇，苦吞3連敗，擔任先發的台灣投手鄧愷威僅被敲1安送出6次三振，可惜控球不穩，3局就退場。賽後巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）直言，鄧愷威雖在首局三振大谷翔平與貝茲（Mookie Betts），但隨後投球內容失序，無法維持穩定表現。

梅爾文賽後提到，「我們能在比賽一開始就從格拉斯諾（Tyler Glasnow）手中得分，但之後他逐漸找回節奏，這是我在首局投球後沒有預期到的。至於鄧愷威，他在首局還能三振大谷和貝茲，但之後控球有些亂掉，無法持續投出自己的內容。」鄧愷威此戰投74球，被擊出1安打、送出6K，但也出現2保送、3觸身球，驚險逃過滿壘危機後就被換下。

《NBC 體育》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）以「雲霄飛車」形容鄧愷威的表現。他指出，這位26歲右投本季防禦率高達6.37，但投手獨立防禦率（FIP）僅3.82，數據面顯示他有成為優質先發的潛力，問題在於控球不穩，「體內有一個好投手，只是巨人需要找出為什麼他的失投會這麼離譜。」

鄧愷威本季在大聯盟8場出賽，29又2/3局送出39次三振，但同時有17次保送和7次觸身球，表現好壞落差極大。