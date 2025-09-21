危險的存在！大谷翔平5戰4轟　羅伯斯：9月狀態至今最佳

▲羅伯茲盛讚大谷翔平，「9月是他最好的月份」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇巨星大谷翔平21日再度開轟，連兩戰開砲、本季第53發全壘打出爐，追平費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber），並列國聯全壘打王。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）毫不吝嗇盛讚，直言「9月對他來說，是至今表現最好的一個月」。

大谷近5戰轟出4支全壘打，完全展現出恐怖的火力。羅伯斯賽後受訪時大讚，「他現在打得非常好，打席內容也很棒。我最喜歡他能把整個球場都利用起來，他有能力把球打到任何地方，對對手來說是非常危險的存在。」

▲大谷轟出本季第53轟，追上舒瓦伯並列國聯全壘打王。（圖／達志影像／美聯社）

前一戰大谷將球送到左外野界外柱附近，這場則是左中間方向。羅伯斯補充說，「當他能把球打到中間、左中間方向時，他就完全無解。加上他能耐心選球，更是危險。我認為9月是他表現最出色的一個月，他真的打得很精彩。」

對於外界關注的大谷能否拿下國聯全壘打王，羅伯斯冷靜表示，「奪下全壘打王當然很棒，但對他來說，這只是累積好打席後的『副產品』。他是為了勝利而打球。如果投手選擇敬遠，他會耐心等保送；如果投手出現失投，他會果斷出手，這一切都是為了幫助球隊贏球。」