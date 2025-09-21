運動雲

熱火「英雄哥」動刀將缺陣8周　總裁萊里談續約：遲早要給錢

▲▼熱火「英雄哥」希洛附加賽首戰狂飆38分。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火英雄哥希洛因腳踝手術趕不上開季。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

熱火昨（20）日宣布，陣中主力射手「英雄哥」希洛（Tyler Herro）動刀治療左腳與腳踝傷勢，確定趕不上開季。球團表示，他的復出時程約為8周，預計要到11月中旬才有機會回歸，等於至少缺陣14場比賽。

現年25歲的希洛曾在2023-24賽季打出生涯年，出賽77場，繳出場均23.9分、5.5助攻，三分命中率達37.5%，並奪下2024年三分大賽冠軍；當他缺陣時，熱火每回合得分平均少了8.6分，足見他的重要性。

▲▼熱火「英雄哥」希洛附加賽首戰狂飆38分。（圖／達志影像／美聯社）

▲希洛2023-24賽季繳出場均23.9分、5.5助攻，打出生涯年。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，希洛今夏曾接受富含血小板血漿（PRP）注射與皮質類固醇治療，試圖避免開刀，最終仍選擇接受手術，以解除左腳踝後方撞擊症候群（posterior impingement syndrome）。他的復出時程預計為8周，若順利康復，應可在11月中旬歸隊，等於將缺席約14場例行賽。

除了傷勢，希洛的續約問題也成為焦點。他與熱火10月1日起可展開談判，能在現有2年6400萬美元合約基礎上，再簽3年1億4970萬美元的延長合約；若談不攏，明年夏天則可談4年2億690萬美元的更大合約。熱火總裁萊里（Pat Riley）表態，「現在給錢或之後給錢，無論如何都會發生。我已經和他聊過，他也很冷靜。」

