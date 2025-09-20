運動雲

>

吉力吉撈連3年達20轟！　味全龍8比1擊退兄弟

▲▼中職吉力吉撈·鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

▲吉力吉撈鞏冠連三年20轟。（圖／記者李毓康攝）

記者董美琪／綜合報導

中職今天在洲際球場進行的賽事中，味全龍的吉力吉撈・鞏冠敲出本季第20支全壘打，成為中職歷史上第4位連續三年達20轟的球員。最終，龍隊以8比1大勝中信兄弟，也讓統一獅隊全年勝率追近兄弟，僅差兩場勝差。

比賽一開始，兄弟隊宋晟睿在首局首打席就轟出全壘打，先馳得點。不過龍隊在四局上反攻，投手魏碩成連續送出兩次觸身球及一次四壞球保送，攻占滿壘，石翔宇隨後敲出二壘安打，帶回兩分打點，逆轉戰局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

龍隊在六局上持續擴大領先，林辰勳、李凱威、郭天信及朱育賢接連安打，吉力吉撈・鞏冠擊出高飛犧牲打，單局再添三分。七局上龍隊再拿一分，八局上吉力吉撈・鞏冠從陳琥手中轟出兩分砲，完成本季第20轟。

先發投手鋼龍（Andrew Gagnon）此役投六局，用82球送出6次三振，僅失1分，表現優異，收下本季第10勝。

▲▼中信兄弟隊特別為已退役的「大師兄」林智勝舉辦祝福儀式。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

▲中信兄弟隊特別為已退役的「大師兄」林智勝舉辦祝福儀式。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道，下同）

賽前，中信兄弟隊特別為已退役的「大師兄」林智勝舉辦祝福儀式，由隊長王威晨致贈禮物，球員們獻花並與林智勝合影留念。林智勝曾在2016年透過自由球員制度（FA）加盟兄弟隊，效力五個球季，球團也播放精心剪輯的引退影片向他致敬。

▲▼中信兄弟隊特別為已退役的「大師兄」林智勝舉辦祝福儀式。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

關鍵字： 中職龍隊吉力吉全壘打球賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

陳金鋒宣布林哲瑄今先發一棒中外野！生涯801場出賽

陳金鋒宣布林哲瑄今先發一棒中外野！生涯801場出賽

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

熱門新聞

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！

2響尾蛇敗給費城人　道奇鎖定季後賽

3男子棒球世界排名更新！台灣穩居第2

4打者最新排行　大谷僅列第3遭超車

5大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

最新新聞

1吉力吉撈20轟達陣！味全龍8比1大勝兄弟

2胡金龍引退儀式動情落淚

3魔力藍邀王念好跳舞　賽後狂誇對方

4戰神跨聯盟對決　不敵PLG獵鷹

5王念好首轟哭回休息室：很想證明自己

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

凱樂奪中職生涯首勝超興奮　直呼：團隊棒球讓一切更好

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

古久保肯定凱樂首勝表現　點出一細節仍待調整

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

超萌貓貓店長❤️認真顧店招攬客人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366