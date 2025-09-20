吉力吉撈連3年達20轟！　味全龍8比1擊退兄弟

▲吉力吉撈鞏冠連三年20轟。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

中職今天在洲際球場進行的賽事中，味全龍的吉力吉撈・鞏冠敲出本季第20支全壘打，成為中職歷史上第4位連續三年達20轟的球員。最終，龍隊以8比1大勝中信兄弟，也讓統一獅隊全年勝率追近兄弟，僅差兩場勝差。

比賽一開始，兄弟隊宋晟睿在首局首打席就轟出全壘打，先馳得點。不過龍隊在四局上反攻，投手魏碩成連續送出兩次觸身球及一次四壞球保送，攻占滿壘，石翔宇隨後敲出二壘安打，帶回兩分打點，逆轉戰局。

龍隊在六局上持續擴大領先，林辰勳、李凱威、郭天信及朱育賢接連安打，吉力吉撈・鞏冠擊出高飛犧牲打，單局再添三分。七局上龍隊再拿一分，八局上吉力吉撈・鞏冠從陳琥手中轟出兩分砲，完成本季第20轟。

先發投手鋼龍（Andrew Gagnon）此役投六局，用82球送出6次三振，僅失1分，表現優異，收下本季第10勝。

▲中信兄弟隊特別為已退役的「大師兄」林智勝舉辦祝福儀式。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道，下同）



賽前，中信兄弟隊特別為已退役的「大師兄」林智勝舉辦祝福儀式，由隊長王威晨致贈禮物，球員們獻花並與林智勝合影留念。林智勝曾在2016年透過自由球員制度（FA）加盟兄弟隊，效力五個球季，球團也播放精心剪輯的引退影片向他致敬。