高國輝、林哲瑄獻上感性祝福　胡金龍引退儀式動情落淚

▲胡金龍引退儀式。（圖／統一公關提供）

▲胡金龍引退儀式。（圖／統一公關提供）

記者胡冠辰／綜合報導

統一獅傳奇球星胡金龍20日晚間在澄清湖棒球場迎來引退賽；賽後引退儀式中，胡金龍在致詞環節回顧自己的職棒歷程，特別感謝曾經賞識他的老東家義大犀牛以及接手的富邦悍將，並因對富邦的感激而一度哽咽拭淚。

胡金龍先提到當年返台後，加入義大犀牛的經歷，「最重要的一個人打給我是陳教練，當時很感謝義大的創辦人和徐總賞識我，讓我在義大連2年可以拿到安打王和打擊王，這個榮耀當然也給你們，謝謝你們。」

他也特別感謝富邦集團在其職棒生涯後期的支持，表達情感時一度哽咽，場面動人。

引退儀式中，以全壘打聞名的「棒球情人」高國輝也透過影片送上祝福，他回憶與胡金龍自2005年相識以來的交情，先笑稱胡金龍「從05年相識至今都沒變」，並感謝他多年的指導與鼓勵。

高國輝說：「很遺憾的是你沒有辦法在我們這支球隊待到退休，不過還是很替你感到高興，因為你在最後還是找回了屬於你的掌聲跟榮耀，希望未來的你可以在教練生涯一切順利，然後記得帶我常常去打高爾夫。」

前義大隊友林哲瑄也透過影片表達對胡金龍的敬意與祝福，「我想跟你說辛苦了，謝謝你從高中到現在一直照顧著我，很榮幸回來台灣可以跟你同隊，你一直是我的太陽一直照亮了我，你教我學會了怎麼在球場上全力以赴，然後再享受棒球，你真的是一個很好的導師；接下來你要退休了，你的第二人生正要開始，也祝福你未來可以指導更多更好的選手。」

▲胡金龍引退儀式。（圖／統一公關提供）

▲胡金龍引退儀式。（圖／統一公關提供）

▲胡金龍。（圖／統一公關提供）

▲胡金龍引退儀式。（圖／統一公關提供）

▲胡金龍。（圖／統一公關提供）

▲胡金龍引退儀式。（圖／統一公關提供）

【像極了你那杯泰奶】iPhone17 Pro宇宙橙開箱被笑翻：午餐同款耶！

