柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊在台灣時間9月19日主場迎戰舊金山巨人，以6比3獲勝，連續13年打進季後賽，分區封王魔術數字也降到「4」。

道奇此役由剛宣布本季結束後退休的傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）掛帥先發。首局就被巨人首棒拉莫斯（Heliot Ramos）轟出陽春砲失分，第4棒查普曼（Matt Chapman）敲出二壘安打、5棒佛羅瑞斯（Wilmer Flores）再補上適時安打。

柯蕭在4局1/3投球中共失掉2分，最終他用91球，投出6次三振、被敲4安，退場時與隊友、總教練羅伯斯（Dave Roberts）相擁，並向全場球迷脫帽致意。

比賽在5局下迎來轉折，兩出局一、二壘有人時，大谷翔平轟出本季第52號全壘打，幫助道奇3比2逆轉，也成功幫助柯蕭躲過敗投。隨後貝茲（Mookie Betts）補上一發陽春砲，兩人上演「背靠背」全壘打，比分拉開至5比2。

6局下，帕赫斯（Andy Pages）適時安打，進一步擴大領先。雖然7局遭巨人追回1分，但道奇牛棚接連由亨利奎茲（Edgardo Henriquez）、羅布勒斯基（Justin Robleski）、耶茲（Kirby Yates）與史考特（Tanner Scott）輪番守成，最終收下勝利。

而稍早響尾蛇先擊敗費城人，道奇也提早確定闖進季後賽，追平1995年至2007年間紐約洋基隊的紀錄，並列大聯盟史上第二長的連續季後賽之旅。

在大聯盟歷史上，僅有1991年至2005年間的亞特蘭大勇士，締造過連續16年打進季後賽的更長紀錄。

▲柯蕭（Clayton Kershaw）迎來本季最後一次先發 。大谷翔平、羅伯斯（Dave Roberts）（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 道奇大谷翔平柯蕭季後賽MLB

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

