道奇野手暖心！製造30秒掌聲時間　球迷起立致敬傳奇投手克蕭

▲克蕭今日迎來生涯最終主場登板，全場球迷起立致敬。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

本季結束後即將高掛球鞋的洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），今（20）日於主場對戰舊金山巨人之役擔任先發，迎來個人生涯例行賽最後一次在道奇球場登板。當他走上投手丘時，全場響起如雷掌聲，而道奇野手群也展現極具巧思的安排，讓他獨自站在場上約30秒，成為全場唯一焦點。

當克蕭步出休息區，朝投手丘緩步走去時，道奇先發野手刻意不同行在後，而是停在原地，讓克蕭一人獨自踏上場中，這段約30秒的空白，為克蕭贏得了來自球迷的全場起立鼓掌，場邊的太太艾倫也眼泛淚光，凝視著丈夫的最後主場登板身影。

大聯盟官方也在第一時間上傳這段片段，寫道：「克蕭獨自走上投手丘，獲得道奇球迷與隊友熱烈掌聲致意。」

Clayton Kershaw takes the mound alone and is showered in applause by Dodger fans and teammates #FridayNightBaseball pic.twitter.com/eJSzNNfHQ4 — MLB (@MLB) September 20, 2025

這場比賽是克蕭生涯第18個球季的主場最終登板，象徵著道奇時代的一個終章，這位通算累積222勝的左投老將，從熱身起便不斷受到觀眾熱情歡呼，當他真正登上投手丘的瞬間，全場氣氛達到最高點。

克蕭上一次出賽是14日對巨人的比賽，當時首局遭遇亂流，單局被敲4安、投出2次保送，失掉4分；雖然之後穩住局面，但最終僅投3局失4分退場。今日比賽，他在首局再度被敲全壘打，過去6場登板已有5場於首局失分，但克蕭仍依靠經驗與冷靜，逐漸調整狀態，展現屬於老將的韌性與穩定。