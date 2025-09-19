林哲瑄一軍告別之旅　新竹一撲重來仍會相同選擇：這是本能

▲林哲瑄 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將外野手林哲瑄今（19日）正式登錄一軍，展開生涯最後階段的告別之旅。賽前受訪時，他難掩興奮心情，直言「很久沒有上來了，能和學弟們再一起奮戰，很開心。」

林哲瑄坦言，原本以為會待在二軍度過球季，收到消息能重返一軍，對自己來說是驚喜，「宣布（上一軍）以後，還是希望能全力以赴完成職業生涯，這會是一個很棒的結束。」

談到守備，林哲瑄依舊保有「拚命三郎」的本能。2022年他曾在新竹棒球場因撲接飛球受傷，導致左肩關節唇破裂與旋轉肌撕裂，提前報銷，也成為職涯重要轉折。

「若能重新選擇，還是會撲嗎？」面對記者的提問，林哲瑄毫不猶豫地說，「這是自然反應，我自己接得到，就會有這反應。 」

他坦言，如果從小到大打球都是這種方式，即使意識到會危險，還是不自覺會去做，「我想天信（味全龍）也是這樣，這就是我們自己的本能。」

至於本周末是否先發出賽，總教練陳金鋒賣了關子，僅透露會有不同形式的安排。林哲瑄則笑說，「我也不知道，可能是秘密吧！我就在旁邊隨時準備好。」

重新回到一軍，林哲瑄笑說不少隊友都很驚訝，「有些人很意外，因為不知道我會上來。」他也特別號召球迷把握機會，「希望大家多多進場看一下！」

