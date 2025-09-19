運動雲

>

悲情山本！苦締史上僅3人紀錄　唯一無勝投成最「問天」先發

▲▼道奇山本由伸。（圖／路透）

▲山本由伸。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇先發投手山本由伸今（19）日對戰舊金山巨人，雖然此役控球略顯不穩，寫下單場生涯最多的6次保送，但他仍憑藉穩健的危機處理能力，主投5.1局僅被敲出1安、無失分、飆出7次三振，成功壓制對手。然而球隊直到他退場後才得分，最終無緣拿下勝投，連續3場優質內容卻無勝場，也讓他不幸寫下一項大聯盟史上最悲情紀錄。

首局比賽，山本雖迅速解決前2名打者，但面對第3棒阿德梅斯（Willy Adames）投出97.2英里外角直球後遭判定為壞球，他面露困惑之色，最終保送該打者；緊接著又保送查普曼（Matt Chapman），形成一、二壘有人的危機，不過隨後以曲球三振第5棒德里奇（Bryce Eldridge），化解失分危機，單局用球數達25球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3局，山本僅用9球完成3上3下，節奏漸趨穩定；第4局雖出現2次保送，但也靠2記指叉球三振力保不失；第6局面對阿德梅斯時球數達百球，但教練團未立刻更換，山本再奪1K後才由崔爾（Jack Dreyer）接手。

山本本場用球數達108球，賽後防禦率下降至2.58，超越密爾瓦基釀酒人王牌佩拉爾塔（Freddy Peralta）升至國聯第2。道奇直到6局下才攻下分數，最終由後援投手崔爾取得勝投。

事實上，山本在9月展開壓倒性表現，對巴爾的摩金鶯一戰，他前8.2局無安打，最終僅失1分、送出10K、僅被敲1安，卻無關勝敗；接下來對巨人繳出7局失1分、10K、1安打內容，仍未拿勝；今日再度面對巨人，儘管控球不穩，用球數偏多僅投5.1局，內容依舊是1安打、7K、無失分，但依然未能奪勝。

根據《Codify》數據指出，大聯盟史上僅有3位投手曾達成「連續3場先發至少5局、每場僅被打1安或以下」的紀錄，分別是賽斯（Dylan Cease）、派波伊特（Ryan Pepiot）與山本由伸，前2人達成此壯舉時皆拿下勝投，唯獨山本3戰0勝，堪稱史上最悲情投手。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

【火光竄起】桃園BMW超速自撞分隔島！幾乎全車燒毀

熱門新聞

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

2柯蕭哭了！引退記者會哽咽道別

3兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

4大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

5李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

最新新聞

144歲阿隆索展望F1未來

2桃猿內野難產金手套　林子偉唯一達標

3前中華隊禁區核心阿提諾加盟領航猿

4桃猿打線賽前2次微調　林智平休兵

5林哲瑄一軍告別之旅　若重來還是會撲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

Passion Sisters新單曲今曝光！　融入台日韓...花朵舞驚豔球迷

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366