悲情山本！苦締史上僅3人紀錄　唯一無勝投成最「問天」先發

▲山本由伸。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇先發投手山本由伸今（19）日對戰舊金山巨人，雖然此役控球略顯不穩，寫下單場生涯最多的6次保送，但他仍憑藉穩健的危機處理能力，主投5.1局僅被敲出1安、無失分、飆出7次三振，成功壓制對手。然而球隊直到他退場後才得分，最終無緣拿下勝投，連續3場優質內容卻無勝場，也讓他不幸寫下一項大聯盟史上最悲情紀錄。

首局比賽，山本雖迅速解決前2名打者，但面對第3棒阿德梅斯（Willy Adames）投出97.2英里外角直球後遭判定為壞球，他面露困惑之色，最終保送該打者；緊接著又保送查普曼（Matt Chapman），形成一、二壘有人的危機，不過隨後以曲球三振第5棒德里奇（Bryce Eldridge），化解失分危機，單局用球數達25球。

第3局，山本僅用9球完成3上3下，節奏漸趨穩定；第4局雖出現2次保送，但也靠2記指叉球三振力保不失；第6局面對阿德梅斯時球數達百球，但教練團未立刻更換，山本再奪1K後才由崔爾（Jack Dreyer）接手。

山本本場用球數達108球，賽後防禦率下降至2.58，超越密爾瓦基釀酒人王牌佩拉爾塔（Freddy Peralta）升至國聯第2。道奇直到6局下才攻下分數，最終由後援投手崔爾取得勝投。

事實上，山本在9月展開壓倒性表現，對巴爾的摩金鶯一戰，他前8.2局無安打，最終僅失1分、送出10K、僅被敲1安，卻無關勝敗；接下來對巨人繳出7局失1分、10K、1安打內容，仍未拿勝；今日再度面對巨人，儘管控球不穩，用球數偏多僅投5.1局，內容依舊是1安打、7K、無失分，但依然未能奪勝。

根據《Codify》數據指出，大聯盟史上僅有3位投手曾達成「連續3場先發至少5局、每場僅被打1安或以下」的紀錄，分別是賽斯（Dylan Cease）、派波伊特（Ryan Pepiot）與山本由伸，前2人達成此壯舉時皆拿下勝投，唯獨山本3戰0勝，堪稱史上最悲情投手。