將滿32歲「台灣欄神」陳奎儒首度鬆口　高機率全運會後退役

第十屆亞洲室內田徑錦標賽，男子60公尺跨欄決賽陳奎儒以7秒68秒勇奪銀牌。（圖／翻攝中華民國田徑協會臉書）

▲「台灣欄神」陳奎儒鬆口，可能在今年全運會後退役。（圖／資料照）

文／中央社

長年稱霸台灣男子110公尺跨欄賽場的「台灣欄神」陳奎儒，今天在秋季盃田徑賽表現不如預期，他首度鬆口有可能將在今年全運會後高掛球鞋，結束在跑道奔馳的日子。

即將年滿32歲的陳奎儒，在2017年台北世大運拿下男子110公尺跨欄銀牌一夕爆紅，從高中默默無名的選手，躍升成為台灣全國紀錄保持人，甚至2018雅加達亞運再度突破自我摘下銀牌，並在2020東京奧運跑進準決賽，堪稱台灣男子110公尺跨欄的王者。

然而，陳奎儒在東京奧運後反覆受到傷勢困擾，不僅無緣以最佳狀態挑戰2022杭州亞運，還錯失2024巴黎奧運，讓他沉寂了一陣子，但他不輕易認輸，在沒有開刀的情況下，靠著自身努力復健，持續在賽場上奔馳。

睽違3個月再度出賽，陳奎儒今天在秋季全國田徑公開賽的男子110公尺跨欄決賽以14秒67完賽，表現不如預期。陳奎儒在賽後接受媒體聯訪時表示，嘗試過很多方法，就算體重、體脂已經回到巔峰時期水準，成績卻始終跑不出來，讓他內心相當煎熬。

陳奎儒更首度鬆口，高機率在今年全國運動會後正式退役、告別田徑生涯，剛好這次全運會在雲林舉行，讓身為地主的他能在家鄉完成「最後一舞」，「接下來全力備戰全運會，希望能在家鄉劃下完美句點。」

另外，國體大學弟林翊凱以13秒93摘下男子110公尺跨欄金牌，陳奎儒表示，平常在學校有空會幫忙看一下學弟們的訓練，並以過來人身分鼓勵林翊凱不要著急，逐步把每個細節到位，過程做好，自然成績就會出來。

