佐佐木朗希首「中繼」飆161.1公里　季後賽武器初測試1局2K無失分

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

佐佐木朗希今（19）日代表道奇3A出戰水手3A，第5局以第3任投手身分登板，完成他在日、美職棒生涯的首次「中繼」登板，他主投1局沒被敲安、1保送、送出2次三振，未失任何分數。

當時球隊以8比0大幅領先，佐佐木4局下開始在牛棚熱身，引發轉播單位即時關注。面對首名打者第1球便飆出99.5英里（約160.1公里）速球，隨後連投2顆指叉球讓對手站著挨K。

面對第2名打者，他再度飆出100.1英里（約161.1公里）的速球並製造揮空三振；雖然面對第3人次時，在2好球後投出保送，但隨即用直球讓第4名打者擊出左外野飛球出局，順利結束半局。

值得一提的是，佐佐木在投球時，時不時轉頭查看計分板球速顯示，親自確認每球的狀態與表現。

佐佐木5月因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，歷經近4個月的復健，9日他進行了第5場復健登板，飆出最快球速100.6英里，儘管之後出現右小腿不適，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍表示：「看起來問題不大，我們仍期待他能在球季結束前重返大聯盟。」

羅伯斯也透露，佐佐木的未來定位將視狀況而定：「任何角色都有可能，會依實際情況評估他最適合的位置。」言下之意也包含安排進入牛棚的可能性。

道奇3A例行賽僅剩4場，道奇本季大聯盟例行賽亦剩下10場，佐佐木是否能趕上季末重返道奇牛棚，成為季後賽的「變數」之一。

羅志祥久違回歸主持！ 「不怕跟以前比」

