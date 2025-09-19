BE:FIRST JUNON登上道奇體育場開球　無落地好球贏得如雷掌聲

▲JUNON。（圖／翻攝自X／@fullcountmlbc2）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（19）日邀請日本男子團體BE:FIRST成員JUNON擔任與舊金山巨人之戰的開球嘉賓，成功投出1記無彈跳好球，獲得現場觀眾如雷掌聲。

今日開球捕手由道奇年輕捕手拉辛（Dalton Rushing）擔任，JUNON穩健的投球姿勢與乾淨俐落的直球表現，令現場歡呼聲此起彼落。

本場賽事為道奇隊舉辦的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）娃娃之夜，由日本知名燒酎品牌二階堂贊助，JUNON同時也是二階堂酒造於美國市場的品牌大使，藉此機會亮相球場，展現跨界魅力。

道奇近期多次邀請亞洲名人擔任開球嘉賓，8月26日韓國天團BTS成員V登場引發轟動；8月28日則由韓國足球代表、效力洛杉磯FC的孫興慜開球；而本月18日則是F1六勝冠軍、來自墨西哥的車手裴瑞茲（Sergio Pérez）登場。